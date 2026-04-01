‘ಮಹಾವೀರರ ಸಂದೇಶ ದಾರಿದೀಪ’

ರಾಯಬಾಗ: 'ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕುಂದುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರರ ಉಪದೇಶಗಳು ಜನರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಹನಶೀಲತೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಲೇಖಕ ಪ್ರಣಯ ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಗಡದ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಮಹಾವೀರ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಹಿಂಸೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದರು.

ಕೊಲ್ಹಾಪುರ- ಹೊಸೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಪ.ಪೂ. ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಶೇನ ಭಟ್ಟಾರಕ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ದಶರಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶೀತಲ ಬೇಡಕಿಹಾಳೆ, ಸುಧೀರ ಇಜಾರೆ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ, ಸನ್ಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಜೀತ ಉಗಾರೆ, ಡಾ. ಪದ್ಮರಾಜ ಅಕ್ಕಿ, ಶ್ರೀಪಾಲ ಬಡೋರೆ, ಭರತೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಹಾವೀರ ಬಡೋರೆ, ಮಹಾವೀರ ಬೇಡಕಿಹಾಳೆ, ವಿನಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಚಿನ ಚಿಗುಳೇ, ದೀಪಕ ಇಜಾರೆ, ಪುಷ್ಪಾ ಮಗೇನ್ನವರ, ಗೋಮಟೇಶ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260401-21-239904949