ಭಾರತವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು: ಸದ್ಗುರು

ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯ: ಭಾರತವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ನೋಡಬೇಡಿ, ಅದನ್ನು ನಾಗರಿಕತೆಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ನಾಗರಿಕತೆಯಾಗಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂಶಗಳಿವೆ, ಅವು ಜಗತ್ತಿನ ಮತ್ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸದ್ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು.

ಲಾಂಗ್ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಐಐಟಿ-2026 ಜಾಗತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, 'ತಲೆಮಾರುಗಳ ಕಾಲದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು' ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಸದ್ಗುರುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ನೆನಪು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮಾನವ ಜೀವವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯ ಈ ಯುಗವನ್ನು ಸಮಾಜವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮಾನವ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.