ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯೇ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಹೆದ್ದಾರಿ: ಸಾಗರ ಮುನಿ

ಸಾಗರ: 'ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯೇ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಇರುವ ಹೆದ್ದಾರಿ' ಎಂದು ಚರ್ಯಾಶಿರೋಮಣಿ ಶ್ರೀ 108 ವಿಧಿತ ಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ವಿನೋಬ ನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶನಿವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಣ ಮತ್ತು ಶ್ರಾವಕ ಎಂಬ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಗಳಿವೆ. ಮುನಿಧರ್ಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ತ್ಯಾಗಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಶ್ರಮಣ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲೌಕಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರಾವಕರು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಧರ್ಮ ಪಾಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಅಗತ್ಯಯುಳ್ಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ಸದಭಿರುಚಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ನೀಡಿದಂತೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಎಸ್.ವಿ.ಹಿತಕರ ಜೈನ್, ವಿ.ಟಿ.ಸ್ವಾಮಿ, ಜಿನದತ್ತ ಜೈನ್, ರತಿ ಹೊಯ್ಸಳ, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ನೀಲೇಂದ್ರ ಜೈನ್, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಜೈನ್, ಮೇಘರಾಜ್, ಲೋಕರಾಜ್, ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ, ಓಂಕಾರ್ ಜೈನ್, ಜೀವನ್, ಹೇಮಾವತಿ, ಸುಷ್ಮಾ, ಗೀತಾ, ಯಶೋಧರ, ಸುಧಾ ಕಾನೂರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>