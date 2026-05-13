‘ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸುವ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಲಿ’

ಸಾಗರ: 'ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸುವ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು' ಎಂದು ಶೃಂಗೇರಿ ಶಂಕರ ಮಠದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಶ್ವಿನಿಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಶಂಕರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡ 'ಸಂಸ್ಕಾರ ಸುಧಾ' ಮಕ್ಕಳ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ರಜೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ– ಪಾಠಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶಿಬಿರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಶ್ರಾವ್ಯ ಸಾಗರ್, ಸಚಿನ್ ಹೆಗಡೆ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಪ್ರಭಾವತಿ ಎಸ್.ಕೆ. ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ