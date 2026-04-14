‘ಯುದ್ಧೋನ್ಮಾದಕ್ಕೆ ಜೈನ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವಿದೆ’

ಸಾಗರ: 'ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧೋನ್ಮಾದಕ್ಕೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ತತ್ವ, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವ ಭರತೇಶ ವೈಭವ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರವಿದೆ' ಎಂದು ಸಾಗರ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ವಿ.ಹಿತಕರ ಜೈನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಆದಿನಾಥ ಜಿನಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಅಷ್ಟಕ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವ–ಸಹಾಯ ಸಂಘ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಭಾನುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ 'ಯುದ್ಧೋನ್ಮಾದಕ್ಕೆ ಮದ್ದು-ಭರತೇಶ ವೈಭವ' ಕುರಿತ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಾಹುಬಲಿಯ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಯುದ್ಧದ ನೀತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗುವಂತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಯುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ದಾರಿಯಲ್ಲ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋತರೂ, ಗೆದ್ದರೂ ಭಾಗಿಯಾದವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ನಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರಕಬಲ್ಲದು' ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>'ಶಾಂತಿ-ಅಹಿಂಸೆಯ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಭರತೇಶ ವೈಭವ ಗ್ರಂಥ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಸುನೀಲ್ ಜೈನ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಪದ್ಮರಾಜ ಜೈನ್, ಗಜೇಂದ್ರ ಜೈನ್, ಕೆ.ಟಿ.ನ್ಯಾಮಯ್ಯ, ದೇವರಾಜ್, ಮಹೇಂದ್ರ ಜೈನ್, ಯುವರಾಜ ಜೈನ್, ರತ್ನಾಕರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಮೋಹನ್ ಇದ್ದರು. ಅಪೂರ್ವ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ದಿನೇಶ್ ಜೈನ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪ್ರಭಾಕರ ಜೈನ್ ವಂದಿಸಿದರು. ಜಿನದತ್ತ ಜೈನ್ ಕೊರಲಕೈ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>