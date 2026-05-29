‘ದುಶ್ಚಟ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರ್ಪಣೆಯೇ’

ಸಕಲೇಶಪುರ: 'ಬಕ್ರೀದ್ ತಂದೆ- ಮಗನ ನಡುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಮೇಲಿನ ನಿಷ್ಠೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಜಾಮಿಯ ಮತ್ತು ಲಾಬಾಬಿನ್ ಮಸೀದಿಯ ಧರ್ಮಗುರು ಮೌಲಾನಾ ಮಹಮದ್ ತಲಾ ಖಾಸಿಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದ ಅವರು, 'ಇಂದು ಕೆಲ ಯುವಕರು ಹೆತ್ತರಿಗೆ ಅಪಾರ ದುಃಖ, ಕಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂದೊಡ್ಡಿ, ಮಾರಕ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದುರು.</p>.<p>'ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹಾದಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ' ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಲಿದಾನ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕುರ್ಬಾನಿ ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ದುಷ್ಟ ಆಲೋಚನೆ, ಹೆತ್ತವರನ್ನು ನೋಯಿಸುವ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಲಿದಾನವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಅಲ್ಲಾನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿರುವ ದುಷ್ಟ ಚಟಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯು ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಂದೋಲನ ರೂಪಿಸಬೇಕೆಂದು' ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಕೋಲಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಅವರ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಾರದು. ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅನುಭವಿಸುವ ನರಕಯಾತನೆ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಮೇಲಾಗುವ ಭೀಕರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಾಫರ್ ಅಲಿ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೈಯದ್ ಮುಫೀಸ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260529-36-964779951