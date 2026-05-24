ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶಿಸ್ತು, ಬದ್ಧತೆ ಅವಶ್ಯಕ

ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು: ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಬದ್ಧತೆ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿಯ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ವಿಶ್ವಬಂಧು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಅಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ 'ನಾವು-ನಮ್ಮವರು' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರೀತಿ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಆಡಳಿತ, ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಮರುಪಾವತಿಯೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>'ಅಧಿಕಾರದ ದಾಹ, ಮೌಲ್ಯ ರಹಿತ ನಡೆಗಳಿಂದ ಸಂಘಗಳ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ಮಠಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಕುಸಿದಿದೆ. ಅನೈತಿಕ ವ್ಯವಹಾರ, ದೊಂಬಿ, ಗಲಾಟೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥಹವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕು ಇದೆಯಾ? ಆಡುವುದೇ ಒಂದು ಮಾಡುವುದೇ ಮತ್ತೊಂದು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರಲಿ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ, ತುಮ್ಕೋಸ್, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಎಂ.ರವಿ, ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ವಿ.ವಿಜಯಾ, ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೇಷ್ಮಾ ಖಾನಂ ಅಮ್ಜದ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶಂಭು ಲಿಂಗಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಶೋಭಾ ಉಮೇಶ್, ಕೆ.ಶಿವಶಂಕರ್, ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಎಂ. ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಎಚ್.ಬಿ.ಚಂದ್ರಿಕಾ, ಎಂ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಎಂ.ಕೆ.ಪ್ರಕಾಶ್, ಎಚ್.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್, ಜಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>