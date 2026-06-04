ಸಪ್ತಾಚಾರಗಳಿಂದ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಇಮ್ಮಡಿ: ಬಸವಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p>‘ಕ್ರಿಯಾಚಾರದಿಂದ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪವಿತ್ರವಾಗುವವಯ್ಯ. ಜ್ಞಾನಾಚಾರದಿಂದ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಭಾವಾಚಾರದಿಂದ ಕರಣಂಗಳು ಪಾವನವಾಗುವವಯ್ಯ. ನಿಜಸ್ವರೂಪವಾಗುವವಯ್ಯ. ಸತ್ಯಾಚಾರದಿಂದ ವಿಷಯಂಗಳು ಲಿಂಗಮುಖವಾಗುವವಯ್ಯ. ನಿತ್ಯಾಚಾರದಿಂದ ವಾಯುಗಳು ಮಹಾಪ್ರಸಾದವಾಗುವವಯ್ಯ. ಧರ್ಮಚಾರದಿಂದ ಲಿಂಗಾಂಗಗಳು ಏಕವಾಗುವವಯ್ಯ. ಸರ್ವಾಚಾರದಿಂದ ಸರ್ವಾಂಗಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯಪ್ಪುದು ನೋಡಾ’</p><p><strong>ಕ್ರಿಯಾಚಾರ</strong></p><p>'ಮಲ ಮಾಯಾ ಪಾತಕ ಸೂತಕ ರಹಿತನಾದ ದೀಕ್ಷಾಗುರು ಶಿಕ್ಷಾಗುರು ಜ್ಞಾನಗುರುವಿನಿಂದ ವೇದಾಮಂತ್ರ ಕ್ರಿಯಾ ದೀಕ್ಷೆಯ ಪಡೆದು ದ್ವಾದಶ ಮಲಪಾಶ ಕಲ್ಮವ ತ್ಯಜಿಸಿ ಮನ ಮಾರುತ ಮೊದಲಾದ ದ್ವಾದಶ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಗುರುಪಾದ ಜಲದಿಂದ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಿಸಿ ದಂತ ಪಂಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮಾಡಿ ಕಟಿಸ್ನಾನ, ಕಂಠಸ್ನಾನ, ಮಂಡೆ ಸ್ನಾನ, ಸರ್ವಾಂಗಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಯಾಭಸಿತದಿಂದ ಸ್ನಾನಧೂಳನ ಧಾರಣ ಮರ್ಮಂಗಳ ತಿಳಿದಾಚರಿಸಿ ಸಾಕಾರ ನಿರಾಕಾರ ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ಷೋಡ-ಶೋಪಚಾರದಿಂದ ಲಿಂಗ ಜಂಗಮನರ್ಚಿಸಿ ನಿರ್ವಂಚಕತ್ವದಿಂದ ಘನ ಪಾದತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂದ ನಿಜಾವಸ್ಥೆಯೇ ಕ್ರಿಯಾಚಾರವೆಂಬೆನಯ್ಯ.</p><p><strong>ಜ್ಞಾನಾಚಾರ</strong></p><p>ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಕರಣ ವಿಷಯ ಕರ್ಕಶದಿಂದ ಅಹಂಕರಿಸಿ ಗುರುಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಗಳಿಂದ ಕುಂದು ನಿಂದೆ ಹಾಸ್ಯ ರೋಷವೆಂಬ ಅಜ್ಞಾನವ ಬಳಸದೆ ಪರಮ ಪಾತಕರ ದರ್ಶನ ಸ್ಪರ್ಶನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸಮಪಂತಿ ಪಾಕವಕೊಳ್ಳದೆ, ಸತ್ಯ ನಡೆ ನುಡಿಯುಳ್ಳ ಶಿವಶರಣ ಗಣಂಗಳಲ್ಲಿ ಷಡ್ಡಿಧಭಕ್ತಿ ಮುಂದುಗೊಂಡು ಎರಡೆಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ವಚನಾನುಭಾವದಲ್ಲಿ ನಿಂದ ನಿಲುಕಡೆಯ ಜ್ಞಾನಾಚಾರವೆಂಬೆನಯ್ಯ,</p><p> <strong>ಭಾವಾಚಾರ</strong></p><p>ತನುವಿನ ವಿಕಾರದಿಂದ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರಂಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮಾಡದೆ ಲೋಕದಂತೆ ನಡೆನುಡಿಗಳ ಬಳಸದೆ ತನ್ನ ಗುಣಾವಗುಣಂಗಳ ಸ್ವಾತ್ಮಾನುಭವದಿಂದ ಅರಿದು ದುರುಣವ ತ್ಯಜಿಸಿ ಸದ್ಗುಣವ ಹಿಡಿದು ಬಿಡದಿರ್ಪುದೆ ಭಾವಾಚಾರವೆಂಬೆನಯ್ಯ.</p><p><strong>ಸತ್ಯಾಚಾರ</strong></p><p>ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಕೊಂಬಲ್ಲಿ ಅತಿ ಆಶೆಯಿಂದ ಹುಸಿ ನುಡಿಯ ನುಡಿಯದೆ, ಕೊಟ್ಟ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾಣಾಂತ್ಯ ಬಂದರೂ ನುಡಿಯಂತೆ ನಡೆವುದೇ ಸತ್ಯಾಚಾರವೆಂಬೆ ನೋಡಾ</p><p> <strong>ನಿತ್ಯಾಚಾರ</strong></p><p>ಕಾಲ ಕಾಮಗಳ ಬಾಧೆಗೊಳಗಾಗದೆ ಹಠಯೋಗದ ಕಟ್ಟು ಮುಟ್ಟುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗಾಣತಿಯಿಂ ಬಂದೊದಗಿದ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಲೋಲುಪ್ತನಾಗಿರ್ಪುದೇ ನಿತ್ಯಾಚಾರವೆಂಬೆ ನೋಡಾ.</p><p><strong>ಧರ್ಮಾಚಾರ</strong></p><p>ಸರ್ವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಶವಿಧ ಪಾದೋದಕ, ಏಕಾದಶ ಪ್ರಸಾದ, ಮೂವತ್ತಾರು ಪ್ರಣವ ಮೊದಲಾದ ಮಹಾಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏಕತ್ವವನುಳ್ಳದೇ ಧರ್ಮಾಚಾರವೆಂಬೆ ನೋಡಾ.</p><p><strong>ಸರ್ವಾಚಾರ</strong></p><p>ಇಂತೀ ಮರ್ಮ ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದರಿದು ಆಚಾರವೇ ಅಂಗ ಮನ ಪ್ರಾಣ ಭಾವಂಗಳಾಗಿ ಇಹಪರಂಗಳ ಮೀರಿ ಪಿಂಡಾದಿ ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯಾಂತಮಾದ ಏಕೋತ್ತರ</p><p>ಷಟಸ್ಥಲ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಬಯಲೊಳಗೆ ಬಚ್ಚಬರಿಯ ನಿರವಯ ಸಾಧಿಸುವುದೇ ಸರ್ವಾಚಾರ ಸಂಪತ್ತಿನಾಚಾರದ ನಿಲುಕಡೆ ನೋಡಾ.</p><p>ಇಂತು ಆಚಾರದ ಕುರುಹು ತಿಳಿದು ಪಂಚಾಚಾರವ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ಸಪ್ತಾಚಾರವ ಗೋಪ್ಯವ ಮಾಡಿ ದರಿದ್ರಗೆ ನಿಧಿನಿಧಾನ ದೊರೆತಂತೆ, ರೋಗಿಗೆ ವೈದ್ಯಲತೆ ದೊರೆತಂತೆ, ಮೂಕ ಫಲ ಸವಿದಂತೆ, ಕಳ್ಳಗೆ ಚೋಳೂರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಚಿದಂಗ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಶರಣಗಣಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಸುರಿ, ದುರ್ಜನರಲ್ಲಿ ಬಳಸದೆ ನಿಂದ ಪರಮ ಸುಖ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರಲ್ಲದೆ ಉಳಿದ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಟಣ್ಣಗಳೆತ್ತ ಬಲ್ಲರಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಂಗಮದೇವಾ.</p><p>ಸಪ್ತಾಚಾರಗಳುಳ್ಳವರು ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ನಿರ್ಲಿಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಪ್ತ ಪರಮಸುಖಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಈ ವಚನಗಳ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಸಪ್ತಾಚಾರಗಳ ಸ್ವರೂಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಭಾವದಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಸರ್ವದರಲ್ಲಿ ಆಚಾರಶೀಲರಾಗಬೇಕು. ಅಂಥವನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಕರಣ, ವಿಷಯ, ವಾಯು, ಲಿಂಗ, ಅಂಗ ಎಲ್ಲವೂ ಪಾವನವಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗುತ್ತವೆ.</p><p>ಆಚಾರಕ್ರಿಯೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಯವಸಾನವಾಗದು. ಅದು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ. ಅದರಿಂದ ಸರ್ವಾಂಗ ಶುದ್ಧಿಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಆಚಾರ ಅಖಿಲರ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ.</p><p>ಆಚಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಜನತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀರಾ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಆಚಾರವೆಂದೊಡನೆ ಬರೀ ಹೊರಗಿನ ಅರ್ಥವೊಂದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೆದರಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಸಣ್ಣ ಮಾತುಗಳ ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಚಾರ ಒಂದು ಬಂಧನವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟವೆಂದು ಕೈಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು.</p><p>ಆಚಾರದ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರಿತರೆ ಯಾರೂ ಬೆದರಬೇಕಿಲ್ಲ, ಬೆಯ್ಯಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ ಅದೆಂದಿಗೂ ಬಂಧನಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಕಷ್ಟದಾಯಕವಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಆಚಾರದಿಂದ ಬಂಧನ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟ ಕಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p><p> ಆಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಮಾನವನು ಬಾಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಶುಚಿಯಾಗಿ ನಿಯಮವಾಗಿ ಮಾಡುವುದೇ ಆಚಾರ. ಒಳಿತಾದುದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವುದೇ, ಒಳಿತಾದುದನ್ನು ಬಯಸುವುದೇ ಆಚಾರ. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ? ಬೆಳಗಾದರೆ ಎದ್ದು ಮುಖ ತೊಳೆಯುವುದೂ ಒಂದು ಆಚಾರ. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ? ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಡು? ಇದರಂತೆ ನಿಯಮಿತತನಕ್ಕೂ ಸುವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೂ ನೀವೇ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನೂ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ವೈಯಕ್ತಿಕದ ಮಾತು. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಪಂಚಾಚಾರಗಳು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಪಂಚಾಚಾರಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತಿ, ಉದ್ಧಾರ.</p><p> <strong>ಆಚಾರದ ವಚನ ಸೊನ್ನಲಿಗೆಯ ಸಿದ್ದರಾಮರಿಂದ:-</strong></p><p>ಒಬ್ಬರ ಮನವ ನೋಯಿಸಿ, ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯ ಘಾತವಮಾಡಿ ಗಂಗೆಯ ಮುಳುಗಿದರೆ ಆಗುವುದೇನಯ್ಯ? ಚಂದ್ರನು ಗಂಗೆಯ ತಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೇನು ಕಲಂಕ ಬಿಡದಾಯಿತ್ತಯ್ಯ ಅದು ಕಾರಣ: ಮನವ ನೋಯಿಸದವನೆ ಘಾತವಮಾಡದವನೆ ಪರಮಪಾವನ ನೋಡಾ ಕಪಿಲಸಿದ್ಧಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>