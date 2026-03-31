‘ಮಹಾವೀರರ ತತ್ವ ಸಂದೇಶ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ’

<p>ಸರಗೂರು: ‘ಮಹಾವೀರರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಲುಪಬಹುದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೋಹನಕಮಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಇಂದಿನ ಅಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ತತ್ವ-ಸಂದೇಶಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಸಂಗತಿ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಜೈನ ಧರ್ಮ ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿತು ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯುದ್ಧ, ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆ, ಅಸೂಯೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಎನ್.ದೇವೇಂದ್ರಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮಹಾವೀರರ ನೆನಪಿ ಗಾಗಿ ಸರಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರ ವೃತ್ತವನ್ನು 60 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದರು. ತಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿ ಗಳಿಗೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು, ಸದಾ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಮರಣದ ನಂತರ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರ ತತ್ವ, ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸರಗೂರು ಅನಂತಮತಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಂಜುಳಾ ಪ್ರವೀಣ್, ‘ಮಹಾವೀರರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಗಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಅವರ ತತ್ವ, ಅದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಕೆ.ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಬಿ.ನಾಗರಾಜು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಬಿ.ಬ್ರಹ್ಮದೇವಯ್ಯ, ಎಸ್.ಬಿ.ಜೀವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಎನ್. ದೇವೇಂದ್ರಯ್ಯ, ಖಜಾಂಚಿ ಎಸ್.ಪಿ.ನಿತೀನ್, ಎಸ್.ಪಿ.ಪ್ರಸಾದ್, ಎಸ್.ವಿ.ಪದ್ಮಪ್ರಭ, ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ಜೈನ್, ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಂಜುಳಾ ಪ್ರವೀಣ್, ಶೋಭಾ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್, ಎಸ್.ಎಸ್.ಸನ್ಮತಿ ಕುಮಾರ್, ಎಸ್.ಡಿ.ವಿಮಲ್ ಜೈನ್, ಎಸ್.ಬಿ.ಗೊಮ್ಮಟರಾಜು, ಎಸ್.ಬಿ. ಸಮಂತ್, ಓಂಕಾರ್ ಜೈನ್, ಎಸ್.ಜೆ.ಸ್ವಸ್ತಿಕ್, ದಿನೇಶ್, ಅನಿಲ್ ಕಮಾರ್, ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಂಡಗಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ, ಮುಜೀಬ್, ರವಿಚಂದ್ರ, ಕುಮಾರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260331-38-2126822019</p>