ಗ್ರಾಮದೇವಿ ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘನ ಸಂಭ್ರಮ

ಸವದತ್ತಿ: ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ ಅಲಂಕೃತ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ 9 ದಿನ ವಿರಾಜಮಾನರಾದ ಗ್ರಾಮದೇವಿಯರನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳವಾರ ಊರಿನ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು, ಯುವಕರು, ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಉಧೋ-ಉದೋ ಎನ್ನುವ ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರದೊಂದಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದೇವಿ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೊರವಲಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಊರಿಗೆ ತಗುಲುವ ಅನಾಹುತಗಳು, ರೋಗ-ಬಾಧೆಗಳು, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತಾಳೆನ್ನುವದು ಭಕ್ತರ ವಿಶ್ವಾಸ. ಈ ಜಾತ್ರೆ ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ, ಸಮೃದ್ಧ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಪಶುಸಂಪತ್ತಿನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಯಿತು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗಂಟೆಗಳ ನಾದ, ಧೂಪದ ಸುವಾಸನೆ, ಭಕ್ತರ ಜಯಘೋಷಗಳು ಇಡೀ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪವಿತ್ರತೆಯ ಪರಿಮಳದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಂಗಲಗೊAಡಿತು.</p>.<p>ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘನೆ ಕೇವಲ ಪೂಜೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಹಾ ಜಾತ್ರೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತದ ಘರ್ಜನೆ, ವೀರಗಾಸೆಯ ಉತ್ಸಾಹ, ಕರಡಿ ಮಜಲಿನ ಕುತೂಹಲ, ನೃತ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರು ಕಳಶ ಹೊತ್ತು ದೇವಿಗೆ ಆರತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಯುವಕರು ಭಜನಾ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಇಡೀ ನಗರವು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಹಾಡುಗಳು ನೆರೆದವರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದವು.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆ ವೇಳೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುವ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಚಕ್ಕುಲಿ, ಕಡಬು, ಆಟಿಕೆಗಳು, ಹಸ್ತಕಲಾ ವಸ್ತುಗಳು, ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಮಾರಾಟ, ಜಾತ್ರಾ ಆಟಿಕೆಗಳು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆದವು. ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>