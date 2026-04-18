‘ಸಂವಿಧಾನ ಆಶಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ’

ಸವದತ್ತಿ: ಬುದ್ಧ, ಬಸವ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮನುಕುಲದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ಯುಗ ಪುರುಷರು. ಈ ಚೇತನರ ಜೀವನಾದರ್ಶಗಳು ಸಂವಿಧಾನ ಆಶಯವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿವೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಂ.ಎನ್. ಹೆಗ್ಗನ್ನವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ ಓಣಿಯ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಸಂಗಮದಿಂದ ಜರುಗಿದ ಶರಣರ ಜೀವನ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ತತ್ವ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪಿಐ ಸುರೇಶ ಬೆಂಡೆಗುಂಬಳ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹಾರೋಗೊಪ್ಪದ ಎಸ್. ಎನ್. ಅರಭಾವಿ ಅವರು ಶರಣರ ಜೀವನ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ತತ್ವ ದರ್ಶನ ಕುರಿತು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅನುಭಾವ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಎಂ.ಎಸ್. ಪುರದಗುಡಿ, ಚಂದ್ರು ಶಾಮರಾಯನವರ, ಎಂ.ಎಂ. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ, ಬಸವರಾಜ ಕಪ್ಪನ್ನವರ, ನಾಗಪ್ಪ ಪ್ರಬುನವರ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳರ, ಸುಭಾಸ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>