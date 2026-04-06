‘ಅಲ್ಲಮನ ವಿಚಾರಗಳು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ’

ಸೇಡಂ: '12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶರಣ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಅರಿವಿನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಜಗನ್ನಾಥ ತರನಳ್ಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಊಡಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಕೋರಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವ ಕೇಂದ್ರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 131ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಮನೆಯ ನಿಮಿತ್ತ 'ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗಳ ವಚನ ಚಿಂತನೆ'ಯ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಅಲ್ಲಮನ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹುಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಸರಿಸುವಂತಹ ಸಾಲುಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಅರ್ಥ ಗ್ರಹಿಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಮರ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಜ್ಞಾನದೀವಿಗೆಯಾಗಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಉದ್ಯಮಿ ಮನೋಹರ ದೊಂತಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಮನೆ 131 ತಿಂಗಳು ನಿರಂತರ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಮುಡಬಿ ಗುಂಡೇರಾವ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಮೇಶ ರಾಠೋಡ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವ ಕೇಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಚಣ್ಣ ಬಳಗಾರ, ಶರಣು ಕಿರಣಗಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಳ್ಳಳ್ಳಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಗೊಣಗಿ, ಜನರ್ಧನರೆಡ್ಡಿ ತುಳೇರ, ಬಸವರಾಜ ಬಾಳಿ, ಶಂಭುಲಿಂಗ ನಾಟೀಕಾರ, ನಂದಿನಿ ರಾಠೋಡ, ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ, ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ರುದ್ನೂರ, ಶಿವಮರ್ತಿ ಕಾಚೂರ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕಾಳಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>