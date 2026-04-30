‘ನಾಸ್ತಿಕನಿಗೇಕೆ ದೇಗುಲ ಪ್ರವೇಶದ ಹಕ್ಕು?’

<p>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರವೇಶದ ಹಕ್ಕು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ವೇಳೆ ಭಕ್ತನೇ ಅಥವಾ ಭಕ್ತನಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ 9 ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>2018ರ ತೀರ್ಪು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಬಿಂದು ಅಮ್ಮಿಣಿ ಹಾಗೂ ಕನಕದುರ್ಗ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಾದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲೆ ಇಂದಿರಾ ಜೈಸಿಂಗ್, ‘ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅವರು ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಸಂವಿಧಾನದ 17ವಿಧಿಯ (ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ ನಿರ್ಮೂಲನೆ) ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 50 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದು 2018ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು. ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯು ಅಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಇಂದು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯ ಹಿಂದೂಗಳು ಶಬರಿಮಲೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 17ನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಪುರುಷರು ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪೀಠದ ಗಮನಸೆಳೆದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪೀಠ, ‘ಮಹಿಳೆಯು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವಳು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ; ಆಕೆಯು 10ರಿಂದ 50 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಜೈಸಿಂಗ್, ‘ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಗುಲವನ್ನು ಮಹಿಳೆ ಯರು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ (10ರಿಂದ 50) ಪ್ರವೇಶಿಸ ದಂತೆ ಹೊರಗಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಇದು ಅತ್ಯಂತ ‘ಫಲವತ್ತಾದ’ ಅವಧಿಯಲ್ಲವೇ? ಇದು ಆಕೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದೂಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸಂವಿಧಾನದ 25(1) ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕು. 2018ರ ತೀರ್ಪಿನ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರಷ್ಟೇ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರು ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ ಸಂಘದ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದೆ. ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನಂತೆ, ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು’ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.</p>.<p>‘ಆದಾದ ಬಳಿಕ ಯಾರೂ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವೂ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನ್ಯಾಯ ಮೂರ್ತಿ ನಾಗರತ್ನ, ‘ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಯಾರು ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರಲ್ಲದವರೂ ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬಹುದೇ? ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಕುರಿತು ಹಕ್ಕು ಕೇಳಬಹುದೇ? ಇದು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260430-51-2124882642</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>