‘ವೈಚಾರಿಕ ಚಿಂತನೆ ಹಂಚಿದ್ದ ಕನಕರು’

ಪ್ರಜಾವಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಶಹಾಪುರ: 'ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಕನಕದಾಸರು ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಡಿಡಿಯು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಭೀಮಣ್ಣ ಮೇಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಡಿಡಿಯು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಗರದ ಕಲಾನಿಕೇತನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 'ಕನಕ ದರ್ಶನ-2 ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ'ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಕನ್ನಡದ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಅನನ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ವೈಚಾರಿಕ ಚಿಂತನೆ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ನುಡಿದರು.

'ಕನಕದಾಸರು ವೈಚಾರಿಕ ಬರಹಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿದವರು. ಜತೆಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವಿನ ಬೆಳಕು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತತ್ವಪದಗಳು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಿವೆ. ಅವರ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಬದುಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿವೆ' ಎಂದರು.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಮುಡಬೂಳ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕನಕದಾಸರು ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಲಾನಿಕೇತನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಚಾಲಕ ಬಸವರಾಜ ಸಿಣ್ಣೂರ, ಕಿರಣ ಪತ್ತಾರ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಾವೇರಿ ಪಾಟೀಲ, ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.