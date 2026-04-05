‘ಪ್ರವಚನದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ’

ಶಹಾಪುರ: 'ಬದುಕಿನ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಳಗಿದ ನಮಗೆ ಪ್ರವಚನಗಳಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿರಾಡಂಬರ ಜೀವನಕ್ರಮ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಅರಿವಿನ ಬೆಳಕು ನೀಡುವ ಪ್ರವಚನಗಳು ಅವಶ್ಯಕ' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆರಬೋಳ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಗರದ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಕಾಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಏಕದಂಡಗಿ ಮಠದ ಕಾಳಹಸ್ತೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಬಸವಯ್ಯ ಶರಣರು, ಏಕದಂಡಗಿ ಮಠದ ಅಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಫಿರಂಗಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಂಬಾರ, ಸೂಗಣ್ಣಗೌಡ ಮಡ್ನಾಳ, ಸಯ್ಯದ ಬಾಬಾ ಪಟೇಲ್, ರುದ್ರಯ್ಯ ಗಣಾಚಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260405-30-1744828748