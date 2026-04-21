‘ಶಂಕರರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಲೋಕದ ಮಹಾನ್ ಸೂರ್ಯ’

ಶಿರಸಿ: 'ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಲೋಕದ ದಿಗಂತದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಸೂರ್ಯನಿದ್ದಂತೆ. ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಅಪಾರವಾಗಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿನ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ದಾರ್ಶನಿಕತೆಗೆ ಶಂಕರರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ತಿರುವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಮಠದ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನುಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಯೋಗ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದ ಅವರು, 'ಶಂಕರರ ಜನ್ಮದಿನವು ಕೇವಲ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲ, ಅದು ದಾರ್ಶನಿಕರ ದಿನ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೂಲ ಗುರುಗಳಾದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪರಂಪರೆ ಇಂದಿಗೂ ಅವಿರತವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಇಂದು ಪ್ರಪಂಚವು ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಆತಂಕದ ನಡುವೆಯೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣವಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯ ದಾರ್ಶನಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳೇ ಕಾರಣ. ಶಂಕರರ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಲಿ' ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿರಳಗಿ ಮಠದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಂಕರರು ಜಾತಿ, ಪಂಗಡ ಹಾಗೂ ದೇಶಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು. ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಮೋಕ್ಷದ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಅಜ್ಞಾನದ ನಿವೃತ್ತಿಯೇ ಮುಕ್ತಿಗೆ ದಾರಿ ಎಂದು ಶಂಕರರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಶಂಕರ ಭಟ್ ಉಂಚಳ್ಳಿ ದಂಪತಿಗೆ ಸಾಧನಾ ಶಂಕರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಕೇಶವ ಹೆಗಡೆ ಗಡಿಕೈ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸೊಂದಾ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಮಠದ ಆನಂದ ಬೋಧೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತೆಯರು ಶಂಕರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದರು. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260421-20-11377237