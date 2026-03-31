ಅಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ

<p>ಶಿಗ್ಗಾವಿ: ಅಹಿಂಸೆ ನಾಡಿನ ಏಳ್ಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದು, ಅಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಗೊಣೆಣ್ಣವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರು ಅಹಿಂಸೆಯ ಮೂಲಕ ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದವರಾಗಿದ್ದು ಮಹಾವೀರರ ಜೀವನವೆಂಬುದು ತ್ಯಾಗ, ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸಾಧನೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ನಮಗೆ ನೈತಿಕ ಬದುಕಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಅಹಿಂಸಾ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಕೂಡಲು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬಡಿದಾಟಗಳ ನಂತರ ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರರ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಧನಮಾನ ಛಬ್ಬಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಹಿಂಸೆಯಲ್ಲ, ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಘಾಸಿಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರು ಸಾರಿದ ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪರಿಗ್ರಹ ತತ್ವಗಳು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪದೇಶಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಮಾನವ ಜೀವನವನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸುವ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗಗಳು ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಇಓ ಎಂ.ಬಿ.ಅಂಬಿಗೇರ, ಪುರಾಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಆರ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಕಮೀಟಿಯ ಅದ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರ ಪಾಸರ್, ವೀರಣ್ಣ ಚವಟೆ, ಸುದೀರ ಚಬ್ಬಿ, ಮಹಾವೀರ ಧಾರವಾಡ, ಪ್ರಕಾಶ ಧರಣೆಪ್ಪನವರ, ಧರಣೇಂದ್ರ ಮಣಕಟ್ಟಿ, ಶಶಿಕಾಂತ ಹಿತ್ತಲಕೇರಿ, ಭಾರತಿ ಛಬ್ಬಿ, ಪವನಕುಮಾರ ದೇಸಾಯಿ, ಕುಬೇರ ಶಿದ್ದಣ್ಣವರ, ಬಾಹುಬಲಿ ಮರಸಿದ್ದಣ್ಣವರ, ಭರತೇಶ ಬಳಿಗಾರ, ಮನೋಹರ ಸಾತಗೊಂಡ, ಭ್ರಹ್ಮೇಶ ಬಿಸೆಟ್ಟಿ, ಅಭಿನಂದನ ಪುಟ್ಟಣ್ಣವರ, ಭರಮಪ್ಪ ವರೂರ, ಧನಪಾಲ ಕೋಳೂರು, ಮಂಜುನಾಥ ಯಲಿಗಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜೈನ ಸಮಯದಾಯದ ಮುಖಂಡರು, ಶ್ರಾವಕೀಯರು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>‘ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ’</p>.<p>ತಿಳವಳ್ಳಿ: ಪಾರಂಪರಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಧರ್ಮದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತ ವಿಶ್ವದ ಅನಂತ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಹಿಂಸಾ ಧರ್ಮವೇ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವಿ.ವೈ.ಹೋಗರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜೈನ ಧರ್ಮದ 24ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರರಾದ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಸಮಕಾಲೀನರಾಗಿದ್ದು, ‘ಬದುಕು-ಬದುಕಲು ಬಿಡು’ ಎಂಬ ಉಪ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲಕರಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ, ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾರ್ಗದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಹಾವೀರರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಭಾವನೆಗೆ ಮನಸೋತು ಬದುಕಿನ ಜಂಜಾಟಗಳಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರಾದರು. ಇವರನ್ನು ವರ್ಧಮಾನ, ಸನ್ಮತಿನಾಯಕ, ವೀರ, ಅತಿವೀರ, ಶ್ರಮಣ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ಪಿ.ಆರ್.ಇಂಗಳಗೊಂದಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರು ವೈಭೋಗದ ಆಸಕ್ತಿ ತೊರೆದು ಕಠೋರ ತಪಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ 72ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಣ ಹೊಂದಿದರು. ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ, ಅಚೌರ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಪರಿಗ್ರಹ ಎಂಬ ಪಂಚಶೀಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಬೋಧಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗೂ ನೋವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಜೈನ ಸಾಧುಗಳು ಪಿಂಛಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಹಿಂಸೆಯ ಧರ್ಮ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಲಂಗಟಿ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಈಳಿಗೇರ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಜೀವಿಸು, ಜೀವಿಸಲು ಬಿಡು ಎಂಬ ತತ್ವ ಪಾಲಿಸಿ’</p>.<p>ಶಿಗ್ಗಾವಿ: ಜೈನ ಧರ್ಮವು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಾಚೀನ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಪರರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕೇಡನ್ನು ಬಯಸದೆ, ಜೀವಿಸು ಜೀವಿಸಲು ಬಿಡು ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿ, ಅಹಿಂಸೆಯೇ ಪರಮಧರ್ಮ ಅಂತ ಸಾರಿರುವ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರ ಆದರ್ಶಗಳು ಇಂದಿನ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕವಿದ್ದಂತೆ ಎಂದು ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಸಿದ್ದಣ್ಣವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಭಗವಾನ ಮಹಾವೀರ ದಿಗಂಬರ ಜಿನಮಂದಿರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಮಹಾವೀರ್ ಜನ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಕ ಮಹಾಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರು.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿಂಸೆಗೆ ಮಹಾವೀರರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವ ಅಹಿಂಸೆಯೊಂದೆ ಮದ್ದು. ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಜೈನ ಸಮುದಾಯವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಜಾತಿಯಿಂದ ಜೈನರಾಗದೆ ನೀತಿಯಿಂದ ಜೈನರಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಜಿನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರಿಗೆ ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕ, ಅರ್ಘ್ಯ ದೊಂದಿಗೆ, ಪಾಂಡುಕ ಶಿಲೆಯ ಮೇಲೆ ಜಿನ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಕಳಶದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿತು,ನಂತರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಕಲ ವಾದ್ಯ ಮೇಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಿತು. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಾವಕ ಶ್ರಾವಕಿಯರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಯಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿನಮಂದಿರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ ಹೊನ್ನಪ್ಪನವರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿದ್ಧಣ್ಣವರ, ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ಮಾಯಣ್ಣವರ, ಖಜಾಂಚಿ ಸುನಿಲ್ ಬೋಗಾರ, ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಅಜಿತ್ ಕ್ವಾಟಿ, ಶೀತಲ್ ಹೊನ್ನಪ್ಪನವರ, ಭರ್ಮಪ್ಪ ಮಾಯಣ್ಣವರ,ಧರ್ಮಪ್ಪ ಸಿದ್ದಣ್ಣವರ,ಈರಪ್ಪ ಹೊನ್ನಪ್ಪನವರ ಮಹಾವೀರ ಸಿದ್ದಣ್ಣವರ,ಬಸವರಾಜ ಲಂಗೋಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ, ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರು ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ತ ಶ್ರಾವಕ, ಶ್ರಾವಕಿಯರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಹಿರಿಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>‘ಅಹಿಂಸೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳು’</p>.<p>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಅಹಿಂಸೆಯೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಮಹಾವೀರರು ಸಾರಿದರು. ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಚನಬಸಪ್ಪ ಎಸ್. ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಹಲಗೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಚೋಳಮರಡೇಶ್ವರ ನಗರದ ಮಾತಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಆಚರಣೆಗಳು, ದಾನ, ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಸದಾಚಾರದಂತಹ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳಾದ ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ, ಕಳ್ಳತನ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಾಸಕ್ತಿಗಳ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು. 24ನೇ ಜೈನ ತೀರ್ಥಂಕರ ಅಹಿಂಸೆಯೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಮಹಾವೀರರು ಸಾರಿದರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ ಪೂಜಾರಿ, ಶಂಭುನಾಥ ಕೊಟೂರ, ಲತಾ ಸಿ. ಎಸ್., ದೇವರಜ ಹುಣಿಸಿಕಟ್ಟಿ, ಪ್ರವೀಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಮಮತಾ ಕೆ., ಚೈತ್ರಾ ಸಿ.ಪಿ., ವನಜಾಕ್ಷಿ ಕಮ್ಮಾರ, ದೀಪಾ ಕೆ., ವಿಧ್ಯಾ, ಕವಿತಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260331-22-201946614</p>