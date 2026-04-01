‘ತ್ಯಾಗ, ಸೇವೆ ಮನುಕುಲದ ಏಳ್ಗೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ’

<p>ಶಿಗ್ಗಾವಿ: ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಗುಣಗಳು ಇಡೀ ಮನುಕುಲದ ಏಳ್ಗೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿವೆ. ಅದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾನತೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸೋಂದಾ-ಶಿರಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಟ್ಟಾಕಲಂಕ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸಂಗನಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ್ ಕಮೀಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ತೀರ್ಥಂಕರರ 2625ನೇ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಿಟ್ಟು, ದ್ವೇಷ, ಅಹಂಕಾರ, ಮಯಾಚಾರತೆ ದೂರಾಗಬೇಕು. ಅತೀ ಆಸೆಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಶತೃತ್ವವನ್ನು ಗೆದ್ದವರು ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅವಗುಣಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಏಳ್ಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಇತರರ ಜಯವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹರು, ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯ ಅವಗುಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಗ್ಗಾವಿ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಸಂಗನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿಂಸೆಗೆ ಮಹಾವೀರರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವ ಅಹಿಂಸೆಯೊಂದೆ ಮದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ವರೂರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಸೇನ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹಾವೀರರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ, ಹಿಂಸೆ, ಕಳ್ಳತನ, ಅಸಂತೋಷ, ಅತಿಆಸೆ, ಪಾಪ ಎಂಬ ಈ ಐದು ಗುಣಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಶಿವಾನಂದ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು, ತಾಲ್ಲೂಕು ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಕಮೀಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಭಾರತ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಕಾಂತ ದುಂಡಿಗೌಡ್ರ, ಯುವ ಮುಖಂಡ ನರಹರಿ ಕಟ್ಟಿ, ಕಲಾವಿಧೆ ಭಾರತಿ ಛಬ್ಬಿ, ಮಾಣಿಕಚಂದ್ ಲಾಡರ್, ಪ್ರಶಾಂತ ಬಿಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಹೊನ್ನಪ್ಪನವರ, ಪ್ರಕಾಶ ಧರೆಣೆಪ್ಪನವರ, ಬಾಹುಬಲಿ ಅಕ್ಕಿ, ಅಭಿನಂದನ ಔರಾದಿ, ಪವನಕುಮಾರ ದೇಸಾಯಿ, ವೀರೇಂದ್ರ ಬಳಿಗಾರ, ಧರಣೇಂದ್ರ ಮಣಕಟ್ಟಿ, ಮಂಜಪ್ಪ ಜೈನರ್, ಮಹಾವೀರ ದಾರವಾಡ, ರವಿ ಬೆಟದೂರ, ಬಾಹುಬಲಿ ಮರಸಿದ್ದಣ್ಣವರ, ಮೋಹನ್ ಬೆಳಗಲಿ, ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ, ಮಹದೇವಪ್ಪ ಸಿದ್ದಣ್ಣವರ, ಸಂತೋಷ ಮುಂಡಗೋಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ತ ಶ್ರಾವಕ, ಶ್ರಾವಕಿಯರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಮೆರವಣಿಗೆ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮಹಾವೀರರ ಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಕಲ ವಾದ್ಯ ಮೇಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ಶ್ರಾವಕ ಶ್ರಾವಕಿಯರ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಯಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಸೇರಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260401-22-926364867</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>