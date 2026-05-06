ಸಮಾಜದ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅವಶ್ಯ

ಶಿಗ್ಗಾವಿ: ಸಮಾಜದ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಸರ್ವ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಯಾಸೀರ್ ಅಹ್ಮದಖಾನ್ ಪಠಾಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಕೊಟಬಾಗಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನೂತನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಕಳಸಾರೋಹಣ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಧರ್ಮ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನ ನೀಡುವ ಜತೆಗೆ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿವೆ. ದೇವನೊಬ್ಬ ನಾಮ ಹಲವು ಎಂಬಂತೆ ವಿವಿಧ ಜನರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೂಜಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ಬೇರೆಯಾದರೂ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಒಂದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಸ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಜನ ಉಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಶಿಮಠಕ್ಕೆ 1ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಈಗಾಗಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಂಕಾಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ತವರೂರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಂಕಾಪುರ ಗತ ವೈಭವ ಮತ್ತೆ ಮರಕಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅರಳೆಲೆಮಠದ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕೆಂದಡಮಠದ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗದಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ ತಳವಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪುರಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಂಜನೇಯ ಗುಡಿಗೇರಿ, ರಮೇಶ ಸಿದ್ದುನವರ, ಪಿಎಸ್.ಐ ಡಿ.ಎನ್.ಕೂಡಲ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಪರಶುರಾಮ ಕೊಟಬಾಗಿ, ಬಸಣ್ಣ ಕೊಸೂರ, ಮಂಜುನಾಥ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ, ಶೇಕಪ್ಪ ಕೊಟಬಾಗಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಕರಲಿಂಗಪ್ಪನವರ, ಶಂಭು ತಳವಾರ, ರಾಮಣ್ಣ ಶಿರಗುಂಪಿ, ರಾಮಣ್ಣ ಅಪ್ಪನವರ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಾತನೂರ, ರವಿ ನರೆಗಲ್ಲ. ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುರೇಶ ಕುರಗೋಡಿ, ಅಯೋಬಖಾನ ಪಠಾಣ, ಸತೀಶ ಆಲದಕಟ್ಟಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೇಲಗೇರಿ, ಸೋಮು ಕುರಿ, ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಜಲದಿ, ರಾಘು ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>