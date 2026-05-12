ಸಮ ಸಮಾಜದ ಚಿಂತನೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿ

ಶಿಕಾರಿಪುರ: 'ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸೇರಿ ಶರಣರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಕನಸು ಇನ್ನೂ ನನಸಾಗದಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ. ಸಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುವುದು ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿರಕ್ತಮಠದ ಚನ್ನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪೇಟೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಯುವ ಬಳಗ, ಪೇಟೆ ಬಸವಣ್ಣ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಹೆಣ್ಣು, ಗಂಡು ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ, ಜಾತಿಯ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ ಎನ್ನುವ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಶರಣ ಶರಣೆಯರಾಗಿ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮೀರಿದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಶಿಕ್ಷಿತರೇ ಇಂದು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಆಧಾರಿತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ. ಶರಣರ ಸ್ಮರಣೆ ಜಯಂತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಸ್ಮರಣೆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಯುವಬಳಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ, ಅನ್ನದಾನ, ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಜೀವಪರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪೇಟೆ ಬಸವಣ್ಣ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜ ಸದಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ಯುವಜನರಿಗೆ ಶರಣರ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಯುವಬಳಗದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಜಿ.ಮಹೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಸವಾಶ್ರಮದ ಮಾತೆ ಶರಣಾಂಬಿಕೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹರಿಹರದ ಮುರುಗೇಶಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಬಿ.ಸುಧೀರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮುಖಂಡರಾದ ಕಾಂಚನಾ ಕುಮಾರ್, ಟಿ.ಜಿ.ರಾಜೇಂದ್ರಕುಮಾರ್, ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ನೇತ್ರಾವತಿ, ಸುನಂದಮ್ಮ ಲೋಣಿ, ಡಿ.ಕೆ.ಪ್ರವೀಣ್ಕುಮಾರ್, ಜಿ.ಪ್ರವೀಣ್, ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಯುವಬಳಗ, ಪೇಟೆ ಬಸವಣ್ಣ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>