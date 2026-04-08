ಅಧಿಕ ಖರ್ಚು: ಸಂಸ್ಥೆ ಉಳಿವಿಗೆ ಕಂಟಕ

ಶಿರಸಿ: 'ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ನಡುವೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿರಬೇಕು. ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೀರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಉಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ' ಎಂದು ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನುಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಕ್ಕಳದ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದ ಅವರು, 'ಬಟ್ಟೆಯ ಚಂದದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆ ಮತ್ತು ತೋಟಗಳ ನಾಶದಿಂದ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವುದು ರೋಗ ಹರಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೇವಲ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಮಿಶ್ರ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಉಪ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಗತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನರಸಿಂಹ ಹೆಗಡೆ ಬಕ್ಕಳ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಜಿ.ಎನ್.ಭಟ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸುಮನಾ ಮತ್ತು ಕವಿತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>