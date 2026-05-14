ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಚಾಲನೆ

ಶಿರಸಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಐದು ದಿನಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಗೋಷ್ಠಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಾಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಮಠದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಮಠದ ಕಿರಿಯ ಯತಿಗಳಾದ ಆನಂದಬೋಧೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈಚೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಯತಿಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನಾ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು, ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮಧ್ಯೆ ಜ್ಞಾನ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುವುದು ಗೋಷ್ಠಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ, ನ್ಯಾಯ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಯೋಗದರ್ಶನ, ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ, ಅಲಂಕಾರ, ಶ್ರೌತ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ವೇದಾಂತ ಸೇರಿದಂತೆ 9 ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಳವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ವಿದ್ವಾನ್ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಹಿತ್ಲಳ್ಳಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಿದ್ವಾನ್ ಉಮಾಕಾಂತ ಭಟ್ ಕೆರೆಕೈ, ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್, ಮಹೇಶ ಭಟ್ ಇಡಗುಂದಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಟ್ ಶೃಂಗೇರಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.