‘ಸರ್ವರ ಹಿತ ಬಯಸುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳೆಸಿ’

ಶಿರ್ವ: ಪಡುಕುತ್ಯಾರು ಆನೆಗುಂದಿ ಕಾಳಹಸ್ತೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಜನ್ಮವರ್ಧಂತಿಯ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಪಡುಕುತ್ಯಾರಿನ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸರಸ್ವತಿ ಯಾಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯಾಗ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯ ಹೋಮ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಪಡುಕುತ್ಯಾರು ಆನೆಗುಂದಿ ಮಠಾಧೀಶ ಕಾಳಹಸ್ತೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೃತಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳೆಸಿ ಕೊಂಡಾಗ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗುರುಪಾದುಕಾ ಪೂಜೆ, 108 ದಂಪತಿ ಪೂಜೆ, ವಾಯನ ದಾನ ಮೊದಲಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಗುರುನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ ಪಂಡಿತ್ ಕಡ್ಲಾಸ್ಕರ್ ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕಮಾಸ ಹಾಗೂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯಾಗದ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಕಡ್ಲಾಸ್ಕರ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ ಜತ್ತಿ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶಂಕರ್ ನಿಡಗುಂದಿ, ಸುಹಾಸ್ ಸವಣೂರು, ನರಗುಂದ ಮೋಹನ್, ಆರ್.ಎಂ.ಪತ್ತಾರ್, ಗುರುನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಗುರುರಾಜ ಅಗಳದಕಟ್ಟಿ, ಐ.ಕೆ.ಪತ್ತಾರ್, ಆನೆಗುಂದಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಶ್ರೀಧರ ಆಚಾರ್ಯ ಒಡೆಯರ ಹೋಬಳಿ, ಅಸೆಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ ಹಳೆಯಂಗಡಿ, ಗೋಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಂದರ ಆಚಾರ್ಯ ಬೆಳುವಾಯಿ, ಗುರು ಸೇವಾ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೆಮಣ್ಣು, ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆಚಾರ್ಯ, ಪೂರ್ವ ಚಾತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೇಶವ ಶರ್ಮ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅರವಿಂದ ವೈ ಆಚಾರ್ಯ ಬೆಳುವಾಯಿ, ಕೆ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರ ಆಚಾರ್ಯ ಕೊಂಡೆಯೂರು, ಗುರುರಾಜ್ ಕೆ.ಜೆ.ಆಚಾರ್ಯ, ಲೋಲಾಕ್ಷ ಶರ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು ವಿವಿಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಶ್ರೀಧರ ಪುರೋಹಿತ್ ಕಟಪಾಡಿ, ಅಕ್ಷಯ ಶರ್ಮ ಕಟಪಾಡಿ, ಪೂರ್ವ ಚಾತ್ರ ಸಂಘದ ಮನೋಜ್ ಶರ್ಮ, ವಿಕಾಸ ಶರ್ಮ, ವಿಜಯ ಶರ್ಮ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಾಗಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೋಕೇಶ್ ಎಂ.ಬಿ.ಆಚಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>