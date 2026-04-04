‘ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಕಾಯಿಲೆ’

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಚೆಗೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಿರಂತರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಫಲವೇ ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇಶಮಾನೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಬಸವಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 'ಅಕ್ಕ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವೇ ಮೊದಲ ಔಷಧ. ರೋಗದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖವಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೂ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಅಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸತತ 12 ಗಂಟೆಗಳು ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ದಿನಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚಪ್ಪಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ತಾಯಿಯ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಇಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗಳಿಸಲು, ಪದ್ಮಶ್ರೀಯಂತಹ ಮೇರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಸವಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೊಡಲಾಗುವ ಅಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ದೇವರನ್ನು ಅರಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ತನ್ನ ಸಹಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣದವನು ಎಂದಿಗೂ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಸವಕೇಂದ್ರದ ಬಸವ ಮರುಳಸಿದ್ಧ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಧರ್ಮವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲ, ಧಯೆ ಹಾಗೂ ಕರುಣೆ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವುದೇ ನಿಜ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಡಾ.ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇಶಮಾನೆ ಅವರನ್ನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಧನಂಜಯ ಸರ್ಜಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮೂರು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರುವ ಡಾ.ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ಅನುಪಮಾ, ಎಂ.ಎಸ್. ಆಶಾದೇವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಕ್ಕ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಡಾ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇಶಮಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವುದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಗರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಶಿಕಲಾ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಕ್ಕನ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಬೆನಕಪ್ಪ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>