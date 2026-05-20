ಯುವ ಜನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಮುಂದಾಗಲಿ: ಹೊಂಬುಜ ಶ್ರೀ

ರಿಪ್ಪನ್ಪೇಟೆ: 'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಸರ್ವರೂ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಯುವಜನರು ರಾಷ್ಟ್ರಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಹೊಂಬುಜ ಜೈನ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಹೊಂಬುಜ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳ 44ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಹೊಂಬುಜ ಧರ್ಮಪೀಠವು ಚತುರ್ವಿಧ ದಾನ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೊಂಬುಜ ಅತಿಶಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕುಂದಾದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ವರಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಠವು ನಿರಂತರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರು ಹಾಗೂ ಅಭೀಷ್ಟವರ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಗೆ ಭಕ್ತರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ನೇಮಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಆದಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೂಷ್ಮಾಂಡಿನಿ ದೇವಿ, ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ದೇವರಿಗೂ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಜರುಗಿದವು.