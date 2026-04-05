‘ಬಸವಪ್ರಿಯಾ ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಾದರಿ’

ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಶೈಲಂನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮರಗಾಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ತೆರಳಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲು. ಇಂಥ ಬಸವಪ್ರಿಯಾ ಬಂಡಿಯವರ ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಬಕವಿಯ ಶಂಕರಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಉಮದಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಐದೇಶಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮರಗಾಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ತೆರಳಿದ ಬಸವಪ್ರಿಯಾ ಬಂಡಿಯವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರಬಕವಿಯ ಗುರುದೇವ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಠದ ಗುರುಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರಭು ಉಮದಿ, ಡಾ.ಬಸವರಾಜ ಹತಪಕಿ, ಈರಣ್ಣ ಗುಣಕಿ, ಈಶ್ವರ ನಾಗರಾಳ, ಬಸವರಾಜ ದಲಾಲ, ಬಸವರಾಜ ತೆಗ್ಗಿ, ಬಸವರಾಜ ಯಾದವಾಡ, ಶಿವಾನಂದ ಹೊಸಮನಿ, ಶಿವಾನಂದ ಕಡಕೋಳ, ಭೀಮಶಿ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಶಿವಪುತ್ರ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪಾದಯಾತ್ರಾ ತಂಡದವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-19-794193292</p>