‘ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಆದರ್ಶ ಪಾಲಿಸಿ’

<p>ಸಿಂಧನೂರು: ‘ದೈವಭಕ್ತಿ, ಕಾಯಕ ನಿಷ್ಠೆ, ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿ, ಸುಖ-ದುಃಖ, ಅಂಬಲಿ-ಅಮೃತ, ಸ್ತುತಿ-ನಿಂದೆಯನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಶಿವಶರಣೆ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನವರ ತತ್ವ-ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಹಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ಮಿನಿವಿಧಾನಸೌಧ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಾಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಶಿವಶರಣೆ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜೀವಿಯಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕ ಶಿವಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ ತೊಟ್ಟು ಸಮಾಜ, ನಾಡು–ನುಡಿ ಹಾಗೂ ಮನುಕುಲದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ, ಸ್ತ್ರೀಕುಲದ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಿದ ಮಲ್ಲಮ್ಮನವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಮನೆ-ಮನಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂತಾಗಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವೆಂಕಟರಾವ್ ನಾಡಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ,‘14ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯ ಹಾಗೂ 15ನೇ ಶತಮಾನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರದ ರಾಮಾಪುರದ ಬಡಗನಾಡು ವೀರಶೈವ ಜನಾಂಗದ ನಾಗೀರೆಡ್ಡಿ, ಗೌರಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮೋಕ್ಷ ಕೋರದೆ ತನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತು ಮತ್ತ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕೋರಿದ ಮಹಾನ್ ಸಾದ್ವಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಡಾ.ಬಿ.ಎನ್.ಪಾಟೀಲ, ಬಸವರಾಜ ಸಾಹುಕಾರ ಕುರುಕುಂದಾ, ವೀರನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ, ಶರಣಪ್ಪ ರಡ್ಡೇರ್, ಸರ್ವೋತ್ತಮರೆಡ್ಡಿ, ಖಾಜಿ ಮಲಿಕ್ ವಕೀಲ, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಸಾಹುಕಾರ ಕುರುಕುಂದಾ, ರವಿಗೌಡ ಪನ್ನೂರು, ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಹುಡಾ, ಕೆ.ಮರಿಯಪ್ಪ, ಸೈಯದ್ ಆಸೀಫ್, ಹೊನ್ನನಗೌಡ ಬೆಳಗುರ್ಕಿ, ನಿರುಪಾದೆಪ್ಪ ಗುಡಿಹಾಳ ವಕೀಲ, ಸತ್ಯನಗೌಡ ವಳಬಳ್ಳಾರಿ, ಶಾಂತಗೌಡ ಜಾಗೀರದಾರ್, ಎಸ್.ಬಿ.ರೆಡ್ಡಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ, ವೀರೇಶ ನಾಡಗೌಡ, ಖಾಜಾಹುಸೇನ್ ರೌಡಕುಂದಾ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜೀನೂರು, ರಾಚಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಸವರಾಜ ಗೊರೇಬಾಳ, ಭದ್ರಿಗೌಡ ಗೋಮರ್ಸಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260511-32-2127085058</p>