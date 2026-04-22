‘ಯೋಗ ಸಮನ್ವಯ ಕೇಂದ್ರವೇ ಆಧುನಿಕ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ’

ಸೋಲಾಪುರ: ಬಸವೇಶ್ವರರ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವುಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವುದು ಮುಖ್ಯ; ಮಾನವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಅವರ ಮೂಲ ತತ್ವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಅನಿತಾ ಮುದಕಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಯೋಗ ಸಮನ್ವಯ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಜವಾನ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ಕಟ್ಟಿಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸತ್ಸಂಗದ ನಂತರ 'ಬಸವ ಮತ್ತು ಶರಣತ್ವ' ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶುದ್ಧ ರಕ್ತವು ಹೃದಯದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಆತ್ಮಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಶರಣರ ಮೊದಲ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ 'ನಾನು' ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ 'ನಾವು' ಎಂಬ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶರಣರ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಈರೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಉತ್ಸವಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಗಿಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಬೇಕು; ಉತ್ತಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಕೀಲರಾದ ಮಹಾದೇವ ಜವಳಗಿ ಬಸವ ವಚನವನ್ನು ವಾಚಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಮೂಹಿಕ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದ ಸತ್ಸಂಗ ನಡೆಯಿತು. ಡಾ.ಬಿ.ಬಿ. ಪೂಜಾರಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬೆಳಮಗಿ, ದತ್ತಾ ಮೆಹ್ತ್ರೆ, ಉಮಾಶಂಕರ ಜವಳಗಿ ಮತ್ತು ಅರವಿಂದ ಲೋಣಿ ಅವರು ಶ್ರಮವಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೀಪಕ ನಾಗಣಸುರೆ, ವಿ. ಜಿ. ಸೋಡಡೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಿಂಧೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಲೋಣಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕಟ್ಟಿ, ಯೆಳಮೇಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260422-26-1408946651</p>