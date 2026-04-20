‘ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಿಂದಲೇ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ’

<p>ರಾಯಬಾಗ: ‘ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಪರಮಾನಂದವಾಡಿಯ ಅಭಿನವ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಯಬಾಗ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಭೂಮಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಬದುಕಿಗೆ ನಿಜವಾದ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ವ್ಯಸ್ತತೆಯ ನಡುವೆ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಪುಷ್ಪಾ ಅಕ್ಕನವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವೇಕರಾವ್ ಪಾಟೀಲ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ ಅಂಗಡಿ, ಶಶಿಕಾಂತ ಕುಲಗುಡೆ, ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಿ.ಎಂ. ಮಾಳಿ, ಸುವರ್ಣಾ, ಮೀರಾ, ಸುಮಂಗಲಾ ಅಕ್ಕ, ಅಂಬಿಕಾ ಅಕ್ಕ, ಧರೆಪ್ಪ ಮಿರ್ಜೆ, ಅಜೀತ ನಾಯಿಕ, ಲಗಮಣ್ಣ ಪಾಟೀಲ, ಅರುಣ ಮೇತ್ರಿ, ಮಹೇಶ ಹವಾಲ್ದಾರ, ಮಹೇಶ ಮೇತ್ರಿ, ತ್ಯಾಗರಾಜ ಮಾಳಿ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮೇತ್ರಿ, ಸಂದೀಪ ಪಾಟೀಲ, ಗುಂಡಣ್ಣ ದೇಸಾಯಿ, ಅಶೋಕ ಮಂಗಸೂಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-21-1791089236</p>