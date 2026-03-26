Ramanavami 2026: ರಾಮನ ಆದರ್ಶ ಜೀವನದ ಆಳವಾದ ಬೆಳಕು

<p>ಭಕ್ತರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬವೇ ಶ್ರೀ ರಾಮನವಮಿ. ಈ ದಿನ ಕೇವಲ ಶ್ರೀರಾಮನ ಜನ್ಮದಿನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮಾನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿರುವ ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನೀತಿಯ ಆಚರಣೆಗೂ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದ ನವಮಿಯಂದು ಈ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ರಾಮನ ಜನ್ಮವು ಕೂಡ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಶ್ರೀ ರಾಮನು ‘ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ’ ಎಂಬ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅವನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಿಯಮ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಅನುಸರಣೆ ಎಂಬ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನು ರಾಜಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದರೂ, ತಂದೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿ ಅರಣ್ಯವಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದುದು, ಪತ್ನಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದುದು ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ರಾವಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವನ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ.</p><p>ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ರಾಮನವಮಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜ ದಶರಥನಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಯಜ್ಞದ ಫಲವಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಮನು ಜನಿಸಿದನು. ಈ ಜನ್ಮವು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದದ್ದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಮನ ಜನನವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡಲಿಲ್ಲ; ಅದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಂದ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಅವತಾರವಾಗಿತ್ತು.</p><p>ರಾಮನವಮಿ ಆಚರಣೆಗಳು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು, ಅಲಂಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಭಕ್ತರು ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸಿ, ಉಪವಾಸ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ, ಭಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನೆಗಳು ದಿನಪೂರ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹಲವೆಡೆ ಸೀತಾರಾಮರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವು ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೈವಿಕ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಕರ್ಣಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಾಮನವಮಿ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವಗಳು ದೇಶದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತಗಾರರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವು ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಧುರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾನಕ, ನೀರುಮಜ್ಜಿಗೆ, ಕೋಸಂಬರಿ ಮತ್ತು ಪಾಯಸವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ರಾಮನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ವಿಶೇಷ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಹಬ್ಬದ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥ ಧರ್ಮದ ಜಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ರಾವಣನಂತಹ ಅಧರ್ಮದ ಪ್ರತೀಕವನ್ನು ರಾಮನು ಸಂಹರಿಸುವುದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಜೀವನದ ಒತ್ತಡಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ, ರಾಮನ ಆದರ್ಶಗಳು ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವನ ಸಹನೆ, ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ರಾಮನವಮಿಯಂದು ದಾನಧರ್ಮಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ, ನೀರಿನ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದ ಉಪವಾಸವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧಿ ನೀಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಾಮನಾಮ ಜಪವು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಇದೆ.</p><p>ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲೂ ರಾಮನವಮಿ ತನ್ನ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಹಬ್ಬದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಯುವಜನತೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಬ್ಬದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವು ನಮ್ಮ ಒಳಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ.</p><p>ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ರಾಮನವಮಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಮನ ಜೀವನವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲ; ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ.</p><p>‘ಧರ್ಮವೇ ಜಯಿಸುತ್ತದೆ, ಸತ್ಯವೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ’</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>