‘ಜಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ವ್ಯಸನ ಮಾರಕ’

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: 'ಜಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ವ್ಯಸನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಮಾರಕವಾದುದು' ಎಂದು ಲೇಖಕಿ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಲತಾ ಮೈಸೂರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ, ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಜನರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಸವಣ್ಣ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಉನ್ನತ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಯೂ ಕೆಳಸ್ತರದ ಜನರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಜಾತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗ ರಹಿತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು. ಸಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಜಾತಿ ಸಂಕರವಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾತಿ ಮದುವೆಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಉಷಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕರನ್ನು ವಂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದಿಕ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಕಾಲಂಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಇಚ್ಛಾಸಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಡಾ.ಬಿ. ಸುಜಯಕುಮಾರ್, ಉಗ್ರನರಸಿಂಹೇಗೌಡ, ಸಾಹಿತಿ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರೊ.ಸಿ. ಮಹದೇವ, ಇಲ್ಯಾಸ್ ಅಹಮದ್ಖಾನ್, ಸಂಜಯ ಪ್ರಕಾಶನದ ಎಸ್.ಎಂ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶೀಲಾ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ, ವಕೀಲರಾದ ಎಸ್.ಆರ್. ಸಿದ್ದೇಶ್, ಸಿ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಟಿ. ಬಾಲರಾಜು, ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ, ಅಮಿತ್ಕೃಷ್ಣ, ರಂಗನಾಥ್, ಧನಂಜಯ, ಕೆ.ಎಸ್. ಸುರೇಶ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>