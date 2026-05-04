ಸುರಪುರ: ದರ್ಶನ ಭೂಮಿ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರ 2570ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾ-ಭಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಭಗವಾನ್ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತ, ಜಗದ ಬೆಳಕು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಕರುಣೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ ಅವರ ತತ್ವಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಅವರ ಪಂಚಶೀಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬುದ್ಧನ ತತ್ವ-ಬೋಧನೆಗಳು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು ಸಾರಿದ ತತ್ವ, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಈಗಿನ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧರ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಅಡಗಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಬುದ್ಧರು ನೀಡಿದ ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೇಶಗಳು ಇಂದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ. ಬುದ್ಧನ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪ್ತಿ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಮುಖರಾದ ಮಾನಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಸಿದ್ದಣ ಸುರಪುರಕರ್, ಮಹೇಶ ಸುರಪುರ, ಮರೆಪ್ಪ ತೇಲ್ಕರ್, ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಬಲಶೆಟ್ಟಿಹಾಳ, ನಿಂಗಣ್ಣ, ಶ್ರೀಮಂತ ಚಲುವಾದಿ ಹಸನಾಪುರ, ಶರಣು ಚಲುವಾದಿ, ಶಂಕರ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಬಸವರಾಜ ಶೆಳ್ಳಗಿ, ಸಂಗಣ್ಣ ಹೆಮ್ಮಡಗಿ, ಹಣಮಂತ ತೇಲ್ಕರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260504-30-1312474358