‘ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಮಲ್ಲಮ್ಮ’

ಸುರಪುರ: 'ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು, ಆದರ್ಶ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದ ಮಹಾಸಾಧ್ವಿ' ಎಂದು ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನರಡ್ಡಿ ಅಮ್ಮಾಪುರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಡ್ಡಿ ಸಮಾಜದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಅವರು, 'ಅತ್ತೆ, ಮಾವ, ಗಂಡನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣು ಎಂದು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ ನೀತಿ ಪಾಠವನ್ನು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ತ್ರೀಕುಲಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನನ್ನು ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡರು. ವೇಮನ ಅವರು ಮಹಾಯೋಗಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಲು ಪ್ರೇರಣೆಯಾದರು. ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದರ್ಶನ ನೀಡಿ ವರ ಕೇಳು ಎಂದಾಗ, ರಡ್ಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಡತನ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಕೀಲರಾದ ಜಯಲಲಿತಾ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ರಡ್ಡಿ ಸಮಾಜದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸಾಧಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಂಕ್ರಪ್ಪಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ಪಾಟೀಲ, ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಸಾಹುಕಾರ ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ, ಸಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ರೊಟ್ನಡಗಿ, ಅಂಬ್ರೇಶರೆಡ್ಡಿ ಕೋನಾಳ, ಭೀಮನಗೌಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ರಮೇಶ ಹವಲ್ದಾರ್ ಬೋನಾಳ, ರಡೆಪ್ಪಗೌಡ ಮಂಗ್ಯಾಳ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p>ಚನ್ನಾರಡ್ಡಿ ಬಿಜಾಸಪೂರ, ಗಿರೀಶ್ ಪಾಟೀಲ ಬಿಜಾಸಪೂರ, ಸತೀಶ ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಕೋನಾಳ, ಅಮೀನರಡ್ಡಿ ದೇಸಾಯಿ ಹೆಮನೂರು, ಅಪ್ಪು ರಡ್ಡಿ ಸೂಗೂರ, ಪ್ರದೀಪ ಕದರಾಪುರ, ಅಂಬ್ರೇಶ ಸಾಹುಕಾರ ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>