ದಾನಮ್ಮದೇವಿ ಪುರಾಣ ಪ್ರಾರಂಭ

ತಾಳಿಕೋಟೆ: 'ಹಿಂದೆ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವಿತ್ತು. ಆಗ ನೈತಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬಡತನವಿದ್ದರೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೂ ಸುಖ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿತ್ತು. ಆದರಿಂದೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲ ದೊರೆತಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೀನರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪುರಾಣ-ಪ್ರವಚನಗಳ ಹಿತನುಡಿ ಎದೆಗಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ವಿಡಿಸಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಯಾಳಗಿ ವಿಷಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೇ 10ರಂದು ಜರುಗುವ ಶಿವಶರಣೆ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ 604ನೆಯ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವರದಾನಿ ಗುಡ್ಡಾಪುರದ ದಾನಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನಕಾರ ಯಾಳಗಿಯ ಸೋಮಶೇಖರಮಠದ ಬಸಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವರು ವರದಾನಿ ಗುಡ್ಡಾಪುರದ ದಾನಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶಾಂತಮ್ಮತಾಯಿ ಕೋಳೂರ, ಸಿ.ಎಂ ಹಿರೇಮಠ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಎಂ.ಬೇನಾಳಮಠ, ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಮದರಕಲ್ಲ, ಭಾಜಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಕೂಚಬಾಳ, ಜೆ.ಎಸ್.ಜಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪತ್ತಾರ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಗಡೇದ, ಸುಮಂಗಲಾ ಕೋಳೂರ ಹಾಗೂ ರುದ್ರಮ್ಮ ದೇಸಾಯಿ, ಬಿ.ಎಸ್.ದ್ಯಾಪುರ, ಸಂಗನಗೌಡ ಅಸ್ಕಿ, ಎಸ್.ಐ. ಕಡಕೋಳ, ಮಲ್ಲನಗೌಡ ದ್ಯಾಪುರ, ರವೀಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ, ಶಶಿಧರ ಓತಗೇರಿ, ಶಶಿಧರ ಕೇಸರಭಾವಿ ಸಂಗೀತಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಖಾಸ್ಗತೇಶ್ವರ ಸಂಗೀತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಗವಾಯಿ ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ ಯಲಗೋಡ, ತಬಲಾ ಸಾಥಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೀಣ ಪತ್ತಾರ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸೌಮ್ಯಾ ಪಾಟೀಲ ಭರತ ನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಬಿರಾದಾರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬಗೌಡ ಮೂಲಿಮನಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ, ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನವು ಈ ತಿಂಗಳ 10ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 6.30 ರಿಂದ 7. 30 ರ ವರೆಗೆ ಜರುಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260505-26-569074962</p>