ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಲಹೆ

ತಾಳಿಕೋಟೆ: ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಸರಟ್ಟಿ ಶಂಕರಲಿಂಗ ಮಠದ ಸೋಮಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರಥಮ ವಾರ್ಷೀಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ ಪಾರಾಯಣ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವದ ನಂತರ ಜರುಗಿದ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಖಾಸ್ಗತೇಶ್ವರಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗದೇವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರಥಮ ವಾರ್ಷೀಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಜರುಗಿತು. ನಂತರ ಸಂಜೆ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ ಪಾರಾಯಣ, ಮಂಗಳಾರತಿ, ನಂತರ ಧರ್ಮಸಭೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯಣ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೇ.ಮೂ ವಸಂತಭಟ್ಟ ಜೋಶಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವೆಂಕಟೇಶ ಗ್ರಾಮಪುರೋಹಿತ, ವಾಸುದೇವ ಹೆಬಸೂರ, ರಾಜಣ್ಣ ಸೊಂಡೂರ, ಜಯಸಿಂಗ ಮೂಲಿಮನಿ, ಶ್ಯಾಮ ಹಂಚಾಟೆ, ರಾಜು ಹಂಚಾಟೆ, ಪ್ರಮೋದ ಅಗರವಾಲ, ಯಲ್ಲೇಶ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-26-1232889598