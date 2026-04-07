ಮೌಢ್ಯ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ನ್ಯಾಮತಿ: 'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಜಾತೀಯತೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಹಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದವರು ತರಳಬಾಳು ಮಠದ ಶಿವಕುಮಾರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಡಿ.ಜಿ.ಶಾಂತನಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.

ದಾನಿಹಳ್ಳಿ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ತರಳಬಾಳು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಲೇಖಕ ಎಸ್.ಆರ್.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬರೆದಿರುವ ಶಿವಕುಮಾರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರಿಚಯಿಸುವ 'ಶಿವಸಿರಿ ಸಂಗ್ರಹ' ಕೃತಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಶಕುನ, ಜಾತೀಯತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ₹ 1 ಲಕ್ಷ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಲೇಖಕ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಅವರು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಕೃತಿ ಹೊರತರಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ತರಳಬಾಳು ಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ಜನರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದರು.

ತರಳಬಾಳು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ತೀರ್ಥಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಾಧು ವೀರಶೈವ ಸಮುದಾಯದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಶಿವಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ, ಗ್ರಂಥ ದಾಸೋಹಿ ಎ.ಜಿ.ಪಂಚಪ್ಪ, ಎಚ್.ಎ.ಗದ್ದಿಗೇಶ, ಡಿ.ಜಿ.ವಿಶ್ವನಾಥ, ಗಡೆಕಟ್ಟೆ ಧನಂಜಯಪ್ಪ, ಅರವಿಂದ ಸುರಹೊನ್ನೆ, ಜಿ.ಆರ್.ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಪ್ರಕಾಶಕ ಬಿ.ಎನ್.ಸುನೀಲಕುಮಾರ್, ಎಚ್.ಎಂ.ಹಾಲೇಶ, ಸಹನಾ ಹಾಗೂ ಮಠದ ಭಕ್ತರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260407-43-1451690127