‘ಜಾತಿ ಮೀರಿ ಬದುಕಿದ ಶರಣರು’

ತರೀಕೆರೆ: 'ಶರಣರು, ವಚನಕಾರರು ಜಾತಿ ಮೀರಿ ಬದುಕಿದವರು. ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜಾತಿ ರಹಿತ ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜಿ.ಎಚ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ದುರ್ಗದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಕದಳಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರ 1046ನೇ ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ವಚನ ಸಂಭ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಿಂದಲೇ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಶರಣರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಶ್ರಮಿಸಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತಕ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ಮಹೇಶ್, 'ಬಸವಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಶರಣರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದವರಲ್ಲಿ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಪ್ರಮುಖರು. ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮೂಲಕ ಮಹನೀಯರ ಬದುಕನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಡೆ–ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಇರಬಾರದು. ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಸರಳವಾಗಿರಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ. ದಾದಾಪೀರ್, ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಬಸವರಾಜ ನೆಲ್ಲಿಸರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉಮಾ ಪ್ರಕಾಶ್, ರೋಹಿಣಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಲತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಟಿ.ಆರ್. ಶ್ರೀಧರ್, ಟಿ.ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ದುರ್ಗದ ಬೀದಿ ದೇವಾಂಗ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ಸಾಹಿತಿ ಮನಸುಳಿ ಮೋಹನ್, ವಿಜಯಕುಮಾರಿ, ಚೇತನ್ ಗೌಡ, ಪದ್ಮ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>