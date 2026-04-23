ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮಾದರಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಬಸವಣ್ಣ

ತರೀಕೆರೆ: 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಕಾಯಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸಂಘಟಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಜಿ.ವಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನೇರಲಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ, 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರ್ಲ್ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವರ 'ದಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್' ಮತ್ತು 'ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ' ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕಾರ್ಲ್ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 'ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್'ನ ಜನಕ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಯಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆಗೆ ಸಂಘಟಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾದ 'ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್'ನ ಜನಕ ಆಗಿದ್ದವರು ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಜೀವಂತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು. ವರ್ಗಭೇದ, ವರ್ಣಭೇದ, ಲಿಂಗಭೇದವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮಾತಿನ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತ ಚಿಂತನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ. ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ, ಅಕ್ಕನಾಗಲಾಂಬಿಕ ಮೊದಲಾದ ಶರಣರು ಉಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಬಸವ ತತ್ವದಂತೆ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಅಕ್ಕ ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆ ಗದ್ದುಗೆ ಇರುವುದು ತರೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ಕಾಯಕದ ಮಹತ್ವ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ, ವಿಭೂತಿ ಧಾರಣೆಯಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಸನಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿ. ಶಿಕ್ಷಕ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಟಿ. ಮಾತನಾಡಿ, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಜಾತೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಶೋಷಣೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಚಿಟ್ಟಕ್ಕಿ ಬಸಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಓಂಕಾರಪ್ಪ, ಎಸ್. ಸರಸ್ವತಿ, ಶಶಿಧರ, ಎನ್. ಷಡಾಕ್ಷರಪ್ಪ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಯಮುನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಜಯಣ್ಣ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಟಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಬೇಬಿ ಮಾನ್ಯತಾ ವಚನ ಗಾಯನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>