‘ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಿ’

ತರೀಕೆರೆ: ಶರೀರವು ನಶ್ವರವಾಗಿದ್ದು, ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಎಂದು ಹಂಪಿ ಹೇಮಕೂಟ ಗಾಯತ್ರಿ ಪೀಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ದಯಾನಂದ ಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ದುರ್ಗದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲತ್ತಿಗಿರಿ ಕಟ್ಟಿನ ಚೌಡಮ್ಮ, ಅಂತರಘಟ್ಟೆ ದುರ್ಗಾಂಬ ದೇವಿಯ ನೂತನ ದೇವಾಲಯ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ದೇವಾಲಯಗಳು ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬೇಕು. ದೈವ ಕೃಪೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಬಾಳು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಮೋಕ್ಷ ಕಾಣಲು ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಸೂಕ್ತ ಕಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಖಿಲ ಭಾರತ ದೇವಾಂಗ ಜಾಗೃತ ಸಮಾವೇಶ ಹಾಗೂ ದಯಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ 36ನೇ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ತುಲಾಭಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೇ 8 ಮತ್ತು 9ರಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿಯ ಬನಶಂಕರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಟಿ.ದಾದಾಪೀರ್, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮುಖ್ಯ. ದೇವಾಲಯಗಳು ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಿಂದ ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿ ಸಾಧ್ಯ. ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಿಡಿಒ ಎನ್.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರಕಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಠ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶ್, ರಾಮಲಿಂಗ ಚಂದ್ರ, ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಆರ್. ನಾಗರಾಜ್, ಗಿರಿಜಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್, ಪಾರ್ವತಮ್ಮ, ಟಿ.ಆರ್. ಶ್ರೀಧರ್, ರತ್ನಮ್ಮ, ಡಾ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜದ ದಾನಿಗಳು, ಪ್ರತಿಭಾ ವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-126-268838989</p>