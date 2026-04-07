ಮರಿಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ

ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ: 'ಶರಣರು ಮಾನವನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಕಲಬುರ್ಗಿಯ ಶರಣಬಸಪ್ಪನವರು ಹಿಂದೂ– ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸಲು ಬಂದೇನವಾಜ್ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಪವಾಡದ ಮೂಲಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿದರು' ಎಂದು ಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಹೆರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಗಾನೂರು ಮರಿ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮರಿ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ 46ನೇ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಶರಣ ಮರಿತಾತನವರ 38ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಶರಣಬಸಪ್ಪನವರ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹೆರಕಲ್ನ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುರಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೆರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಎಂ.ಜಡೀಸ್ವಾಮಿ, ಮಠದ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ, ಮಾತೃಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ, ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಪ್ರಭುರಾಜ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಂಗೀತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಗವಾಯಿಗಳು, ತಬಲಾ ಮೌನೇಶ ಹಾಲ್ವಿ, ಶ್ರವಣಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಬಸವನಗೌಡ, ವೀರೇಶ್ ಕುಂಬಾರ್, ದಿವಾಕರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದ್ದರು.