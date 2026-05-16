ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ದರ್ಶನ ಪೀಠ: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: 'ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ತಿರುಪತಿಯ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ದರ್ಶನ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ದರ್ಶನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಈ ದರ್ಶನ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕಾಶಿ ಪೀಠದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ವೀರಶೈವ ದರ್ಶನ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಆಚಾರ್ಯ ಎಂಬ ಎರಡು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದು, 5 ವರ್ಷ ಅವಧಿಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ವೀರಶೈವ ದರ್ಶನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳಾದ ಶಿವಾಗಮ, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ, ಲಿಂಗಧಾರಾಣೆ, ಚಂದ್ರಿಕಾ, ಶ್ರೀಖರ ಭಾಚಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿಯುಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಸೇರಬಹುದು. ಜುಲೈನಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ತರಗತಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ದರ್ಶನ ಪೀಠವು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿವೆ. 1994ರಿಂದ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಶಿ ಪೀಠದ ನೂತನ ಶ್ರೀಗಳಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಭಗವಾತ್ಪಾದರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>