‘ಅಕ್ಕ’ನ ನಿಲುವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿ

ತುಮಕೂರು: ಶರಣರು ಸಮಾನತೆಯ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಿಜ್ಜಳನ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನೇ ತೃಣವಾಗಿ ಕಂಡರು. ಶೋಷಿತರ ದನಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂದೂರು ವಿರಕ್ತಾಶ್ರಮದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಮಹಾಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಲಲಿತಮ್ಮ ಟಿ.ಸಿ.ಮೋಹನ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿ ಎನಿಸಿದ್ದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಹೊರಟಳು. ಅಂದಿಗೂ, ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ವೈಚಾರಿಕ ನಿಲುವು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಂದನೆ ಹಾಗೂ ನಿವೇದನೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ವೈಚಾರಿಕ ನಿಲುವುಗಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆದರ್ಶದ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಡಿ.ಎನ್.ಯೋಗೀಶ್ವರಪ್ಪ, 'ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ತನ್ನ ವೈಚಾರಿಕತೆ, ಆತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಾದವರು. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿದರು. ರಾಜ ಪ್ರಭುತ್ವ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭುತ್ವ ಎರಡನ್ನೂ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದರು. ಬೆಳಗಿನೊಳಗಣ ಮಹಾ ಬೆಳಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ, ಮನುಕುಲದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾದರಿಯೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಲೇಖಕಿ ಬಿ.ಸಿ.ಶೈಲಾನಾಗರಾಜು, 'ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ್ನೇ ತನ್ನ ಅಲೌಕಿಕ ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ವಚನ ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಲೇಖಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಚನದಲ್ಲೂ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನೆಯ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶರಣ ತತ್ವ ಚಿಂತಕರಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕಮ್ಮಾರ್, ಗುರುನಾಥ್, ಬೂದಿಹಾಳೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ನಾಗಭೂಷಣ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದ ಕಲ್ಪನಾ ಉಮೇಶ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆಶಾ ನಿರಂಜನ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು, ಮಂಗಳಾ ಸದಾನಂದ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>