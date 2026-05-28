ಅಸ್ಮಿತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು

<p>ತುಮಕೂರು: ಶೂದ್ರ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು ಬಡಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ತಾರತಮ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ರೋಗಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ರೋಗಗಳು ತಾಕದ ಲೋಕ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಲೋಕ ಎಂದು ಲೇಖಕ ನಟರಾಜ ಎಸ್.ಬೂದಾಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಜುಂಜಪ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕಥೆಗಾರ ಜಿ.ವಿ.ಆನಂದಮೂರ್ತಿ ಅವರ ‘ಕರಿಮಲೆಯಿಂದ ಕೊಂಕಿ ಜರಮಲೆ ಯವರೆಗೆ’ ಕೃತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಆಚರಣೆಯ ನೆಲೆಗಳು’ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರ, ವೈದಿಕ, ಶ್ರಮಣ ಎಂಬ ಮೂರು ಆವರಣಗಳಿವೆ. ಮೂರರ ಆಚರಣೆ, ದೈವ, ನಿಲುವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಮೂರು ಒಂದೇ ಎಂದರೆ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸ್ವಾಯತ್ತ ಲೋಕ, ಶೂದ್ರ ಧರ್ಮದ ನಿಖರವಾದ ಆವೃತ್ತಿ ಕಾಣ ಬಯಸಿದರೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಶೂದ್ರ ಧರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲ ಅಸ್ಮಿತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವಾಯತ್ತ ನೆಲೆಯವರು. ಯಾರಿಗೂ ಕೇಡು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಳುವ ಜನರಲ್ಲ, ಬಾಳುವ ಜನ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ನಿರಂತರ ಚಲನಶೀಲವಾದ ಬದುಕಿನ ಕ್ರಮ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕಾವ್ಯಗಳಿವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ, ಪ್ರಬಲ ಜಾತಿಗಳ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೂರು–ನಾಲ್ಕು ಮಂತ್ರ ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಗೌರವ, ನಿಂತ ನಿಲುವಿನಲ್ಲೇ ಹತ್ತಾರು ಕಾವ್ಯ ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಸಿಗದಿರುವುದು ದುರಂತ ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತದಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳ ಆಚೆಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ‘ಕರಿಮಲೆಯಿಂದ ಕೊಂಕಿ ಜರಮಲೆಯವರೆಗೆ’ ಪುಸ್ತಕ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಅಪರಿಚಿತ ಲೋಕದ ಆಚರಣೆ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕಿದ್ದವರ ಸ್ವಾಯತ್ತ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಮಾದರಿ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿ.ವಿ.ಆನಂದಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನೆಲದ ದನಿಗೆ ಕಿವಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿದವರು. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಆಚರಣೆಯ ಯಾನವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನ ನಕಾಶೆ, ಬದುಕಿನ ಸಹಜ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗಣೆ ರಾಮಣ್ಣ, ನಂದನ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಜುಂಜಪ್ಪನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ನಿಸರ್ಗ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಬದುಕು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಜಿ.ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಕರಿಯಣ್ಣ, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಎಚ್.ಆರ್.ರೇಣುಕಾ, ಜುಂಜಪ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ಸಂಯೋಜಕ ಎಸ್.ಶಿವಣ್ಣ ಬೆಳವಾಡಿ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260528-17-325360933</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>