ಇಂದು ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸ್ಮರಣೆ; ಸಂಭ್ರಮ

ತುಮಕೂರು: ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹಿ, ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 119ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠ ಸಕಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೆರುಗು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಏ. 1ರಂದೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಲವೂ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಅನ್ನ, ಅಕ್ಷರ, ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ, ಜೀವನ–ಬದುಕಿಗೊಂದು ದಾರಿ ತೋರಿದ ಗುರುವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ನಾಡಿನ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ದೂರದೂರಿನ ಭಕ್ತರು ಮಂಗಳವಾರವೇ ಮಠದತ್ತ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಆವರಣವನ್ನು ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಕಟೌಟ್ಗಳು, ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯಗೊಳಿಸಲು ಭಕ್ತರ ಜತೆಗೆ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಟೊಂಕಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಮಠವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಗರದಲ್ಲೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತ, ಇತರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹದ ಮೂಲಕ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭೇಟಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮಕ್ಕಳ ಜತೆಗೂ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿ.ಎಚ್.ರಸ್ತೆ, ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಬಿ.ಎಚ್.ರಸ್ತೆಯ ಎಸ್.ಎಸ್.ವೃತ್ತದಿಂದ ಬಟವಾಡಿ, ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ ವೃತ್ತ, ಮಠದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಿ.ಎಚ್.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ 12.30 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 10ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆ ಹಾಗೂ 11.30ರಿಂದ 12.30ರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ವಿ.ಅಶೋಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ನಗರದ ಹೊರ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜನರು ಬಳಸಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಂಡೆಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಮಠಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>