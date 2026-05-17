ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಸಂಘಟನೆ ಅಸಾಧ್ಯ

<p>ತುಮಕೂರು: ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಮಹನೀಯರ ಮೂರ್ತಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುವ ಹಂತ ತಲುಪಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ ಎಂದು ಕಾಗಿನೆಲೆ ಕನಕ ಗುರುಪೀಠದ ನಿರಂಜನಾನಂದ ಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಜಯಂತಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾದರೂ ಏನು? ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಿವೇಕಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೆರೆ, ನದಿ, ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ, ಹಸು ನೀರು ಕುಡಿದು ನೀರು ಮಲಿನವಾಗದಂತೆ ಹೊರ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಕೆರೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರನ್ನು ಮಲಿನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೆರೆ ಇದ್ದಂತೆ. ಮೇಕೆ, ಹಸುವಿನ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಮ್ಮೆಯಂತವರು ಸಮಾಜದ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಎಂ.ಆರ್.ಹುಲಿನಾಯ್ಕರ್, ‘ಕುರುಬ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ಬಿಂದುಶೇಖರ್ ಒಡೆಯರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕುರುಬರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್, ಕಾಳಿದಾಸ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈಲಪ್ಪ, ಮುಖಂಡರಾದ ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಲಿಂಗರಾಜ್, ಬಿ.ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಸುನಿತಾ ನಟರಾಜ್, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಗೋಪಾಲ್, ಧರ್ಮರಾಜು, ಎಂ.ಅಂಬಿಕಾ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಎಸ್.ನಾಗಣ್ಣ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260517-17-151855406</p>