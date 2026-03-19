ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ದಿನ..ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 'ಯುಗಾದಿ' ಆಚರಣೆ

ರೊಂಗಾಲಿ ಬಿಹು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬೋಹಾಗ್ ಬಿಹು ಹಬ್ಬವು ಅಸ್ಸಾಮಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ (ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಮತ್ತು ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಆಗಮನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲ ದಿನ ಹಸುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ದಿನ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ದಿನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ಹುಚರಿ' (ಮನೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಡುವುದು) ನೃತ್ಯ ಸೇರದಂತೆ ಇತರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.

ಪೊಹೆಲಾ ಬೋಯಿಶಾಖ್, ಪೊಯಿಲಾ ಬೈಸಾಖ್ ಅಥವಾ ನೊಬೊಬೋರ್ಷೊ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಹಬ್ಬ ಬಂಗಾಳಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪೊಯಿಲಾ ಅಥವಾ ಪೊಹೆಲಾ ಎಂದರೆ ಬಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ 'ಮೊದಲು' ಎಂದರ್ಥ. ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ರಂದು ಆಚರಿಸುವ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಜನರು 'ಶುಭೋ ನೊಬೊಬೋರ್ಷೊ' ಎಂದು ಪರಸ್ಪರ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶುಭೋ ನೊಬೊಬೋರ್ಷೊ ಎಂದರೆ 'ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು' ಎಂದರ್ಥ. ಆಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪುತಾಂಡು ಇದನ್ನು ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬ ತಮಿಳರಿಗೆ ವಸಂತಕಾಲದ ಆರಂಭ(ತಮಿಳು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದ ಆರಂಭ)ವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ರಂದು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿ, ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನದಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೊದಲು ನೋಡುವ ವಸ್ತುವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.

ವಿಷು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕೇರಳ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ವಸಂತಕಾಲದ ಆಗಮನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವು ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದಿನ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಯುಗಾದಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಯುಗ(ಕಾಲ) ಮತ್ತು ಆದಿ (ಹೊಸದು) ಎಂಬ ಪದಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ವಸಂತಕಾಲದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಯುಗಾದಿಯನ್ನು ಗುಡಿ ಪಾಡ್ವಾ ಎಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿದಿರಿನ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ, ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಮತ್ತು ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಕಲಶದಿಂದ(ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ) ಗುಡಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ವಿಜಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಡಿಗಳು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ.

ನವ್ರೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರು ಆಚರಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೊಸ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು (ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್) ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದಂದು, ಪ