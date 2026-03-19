ಗುರುವಾರ, 19 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ದಿನ..ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 'ಯುಗಾದಿ' ಆಚರಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 19 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:04 IST
ಬೊಹಾಗ್ ಬಿಹು (ಅಸ್ಸಾಂ)

ಪೊಹೆಲಾ ಬೋಯಿಶಾಖ್ (ಬಂಗಾಳ)

ಪುತಾಂಡು (ತಮಿಳುನಾಡು)

ವಿಷು (ಕೇರಳ)

ಯುಗಾದಿ (ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ)

ಗುಡಿ ಪಾಡ್ವಾ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗೋವಾ)

ನವ್ರೆ (ಕಾಶ್ಮೀರ)

ವೈಶಾಖಿ(ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತ)

ಇರುವುದನ್ನು ಇರುವಂತೆಯೇ ಒಪ್ಪಿ, ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬೇವು–ಬೆಲ್ಲದಂತೆ ನೋವು-ನಲಿವುಗಳನ್ನು ಮೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ, ಸಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುವ..ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
