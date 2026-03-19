ಯುಗಾದಿ: ಜೀವನವನ್ನು ಸೋಲಿಸದೆ ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಹರ್ಷದ ಹಬ್ಬ

<p>ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು–ಸಾವು – ಎರಡೂ ಜೊತೆಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಮಾನ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಿಸರ್ಗ ಎರಡನ್ನೂ ಹಬ್ಬದಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬರಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನ ಕಾಣದು. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುತ್ತವೆ, ಸಾಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಶರೀರ–ಶಾರೀರಗಳ ಚೈತನ್ಯದ ಮೂಲ ಅಡಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೂ ಸುಲಭಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಎಟುಕದು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ – ಎರಡೂ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಡೆಯುವ ಹೊಸತನದ ಆಟವೇ ದಿಟವಾದ ‘ಯುಗಾದಿ’. ಇದನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ, ಇಂಥದೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿವಿಸ್ಮಯದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವ ಹಬ್ಬವೇ ಇಂದು ನಾವು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ಯುಗಾದಿ.’</p>.<p>‘ಯುಗಾದಿ’ ಎಂದರೆ ಯುಗದ ಆದಿ. ‘ಯುಗ’ ಎಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷವೂ ಆಗಬಹುದು; ಒಂದು ಯುಗವೇ ಆಗಬಹುದು; ಒಂದು ದಿನವೂ ಆಗಬಹುದು; ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಆಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಯುಗದ ಗುಟ್ಟು ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಲದ ಮೂಲಕ ಕಾಲವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲವೇ ಯುಗಾದಿಯ ಸಂದೇಶ. ಈ ತತ್ತ್ವದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಿತ್ತಿಯಾಗಿ ಒದಗುವುದು ‘ಪ್ರಕೃತಿ’. ಅದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಹೌದು, ಒಳಗಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಹೌದು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಯುಗಾದಿಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ನೇರ ನಂಟಿದೆ; ಕಾಲದ ಅಳತೆಯೊಂದಿಗೂ ಅದು ನಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ‘ಯುಗ’ ಎಂದರೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕಾಲದ ಎಣಿಕೆ ಅಲ್ಲವೆ? ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳ ಚಕ್ರ, ಸೃಷ್ಟಿ–ಪ್ರಳಯ – ಇವು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ‘ಯುಗ’ ಎಂದರೆ ಜೋಡಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ; ಸುಖ–ದುಃಖ, ಒಳಿತು–ಕೆಡಕು ಎಂಬ ಭಾವಗಳೂ ಕತ್ತಲೆ–ಬೆಳಕು, ಹುಟ್ಟು–ಸಾವು ಎಂಬ ಜೋಡಿಗಳೂ ಸೃಷ್ಟಿನಿಯಮದ ಅನಿವಾರ್ಯ ತಥ್ಯಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ‘ಯುಗ’ದ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ನೇಗಿಲಿನ ಮತ್ತು ಬಂಡಿಯ ನೊಗಕ್ಕೂ ‘ಯುಗ’ ಎಂದು ಹೆಸರು; ಇದು ಜೀವನಪಯಣವನ್ನೂ ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ; ಜೀವನಾಧಾರವಾದ ಕೃಷಿಯನ್ನೂ ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಯುಗಗಳ ಕಲ್ಪನೆ, ಸೃಷ್ಟಿಚಕ್ರ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ, ಕೃಷಿ – ಇವಾವುದೂ ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರವಲ್ಲ; ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸುಖ–ದುಃಖ, ಹುಟ್ಟು–ಸಾವು, ರಾತ್ರಿ–ಹಗಲು – ಇಂಥ ಜೋಡಿಯ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕುಣಿತಗಳೇ ಹೌದು ಎಂಬುದು ಎದ್ದುಕಾಣುವ ವಿವರ. ಜೀವನಚಕ್ರದ ಓಟ ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು; ಕತ್ತಲೆ–ಬೆಳಕುಗಳು ಈ ಓಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪಾಠವೇ ಯುಗಾದಿಯ ಸಂದೇಶವೂ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ನೂತನ ಸಂವತ್ಸರದ ಹೆಸರು ‘ಪರಾಭವ’. ಸೋಲು, ಅಪಮಾನ, ತಿರಸ್ಕಾರ – ಎಂದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಗಳುಂಟು. ನಾವು ಯಾರೂ ಬಯಸದ ಸಂಗತಿಗಳು ಇವು. ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷಣವೂ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ವಿವರಗಳು ಇವು. ನಮಗೆ ಬೇಡವಾದ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹೊತ್ತ ವರ್ಷವೊಂದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಕಾಣಿಸಿರುವುದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ. ಸೋಲನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಸೋಲುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋಲನ್ನು ಸ್ಮರಿಸದೆ, ಆಹ್ವಾನಿಸದೆ, ಆದರಿಸದೆ ಗೆಲುವಿನ ಸೋಪಾನ ಸಿದ್ಧವಾಗದು. ಇಂಥ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತೊಡಗುವ ಮೊದಲ ಕ್ಷಣ, ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಹಬ್ಬವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು? ಜೀವನಹರ್ಷದ ಈ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯೇ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಎಂಬ ಯುಗಾದಿ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>