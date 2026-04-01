ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ: 'ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿಯಂದು ಜನಿಸಿದ್ದ ಸಿದ್ದಾರೂಢರೂ, ರಾಮನ ಆದರ್ಶ ಗುಣಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ಕಲ್ಲೂರ ಆರೂಢ ವಿದ್ಯಾಶ್ರಮದ ಲಲಿತಮ್ಮತಾಯಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಮೀಪದ ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಆರೂಢ ವಿದ್ಯಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಿದ್ದಾರೂಢಸ್ವಾಮಿ ತೊಟ್ಟಿಲೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಾರೊಗೊಪ್ಪ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಶಿವಯೋಗಿನಿ ಮಾತಾಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ, ಜೀವನ ಉಜ್ವಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಸಿವೆಹಳ್ಳಿಯ ಪರಿಮಳಾ ಮಾತಾಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರಮುಖರಾದ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ಶೇಖಪ್ಪ ಗುಗ್ರಿ, ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಹಸರಗಣ್ಣಿ, ಕಾಳಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ಈಶ್ವರ ದಂಡಿನ, ಶಿವಮೂರ್ತೆಪ್ಪ ಬುದ್ನಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಗಾಣಿಗೇರ, ಕಸ್ತೂರಿ ಅಗಸಿಮನಿ, ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಗುಗ್ರಿ, ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>
260401-24-617203086