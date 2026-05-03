‘ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಯ ಹಿತ ಬಯಸುವ ಜೈನಧರ್ಮ’

ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ: ಶಾಂತಿಯನ್ನೇ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಯ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜೈನ ಧರ್ಮವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಗಾಂಧಿಪಾರ್ಕ್ನ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿತ ಕದಿಕಾರು ಭಗವಾನ್ 1008 ಚಂದ್ರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಶಿಲಾ ಚತುರ್ಮುಖ ಮಾನಸ್ತಂಭೋಪರಿ ಜಿನಬಿಂಬಗಳ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಧಾಮ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣಾಪೂರ್ವಕ ಭಗವಾನ್ 1008 ಚಂದ್ರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾಮಾತೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿ ಬಿಂಬಗಳ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸುಂದರವಾದ ಬಸದಿ ನಿರ್ಮಿ ಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ₹ 1.10 ಕೋಟಿ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಭಾವನೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ ಲಾಗಿದೆ. ಬಸದಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲಾವಣ್ಯ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಮೂಡಾರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಜ್ರಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಜೈನ್ ಮಿಲನ್ ವಲಯ 8ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಪಂಜಿಕಲ್ಲು, ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞ ಸುದರ್ಶನ್ ಇಂದ್ರ ಪಾದೂರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆಳ್ವ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಧನಂಜಯ್ ಆಳ್ವ ಮಾಂಟ್ರಾಡಿ, ಪುತ್ತೂರು ಉದ್ಯಮಿ ವಿ.ಕೆ.ಜೈನ್, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಧನ್ಯ ಕುಮಾರ್ ರೈ, ಬಸದಿಯ ಸ್ಥಳದಾನಿಗಳಾದ ಪದ್ಮನಾಭ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ವಜ್ರ ಕುಮಾರ್ ಇಂದ್ರ, ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಧ್ಯಾಧರ ಜೈನ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಂತಿಪ್ರಕಾಶ್ ನೇರೆಂಕಿ, ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜೈನ್ ಬಾರ್ಯ, ನವೀನ್ ಪಡಿವಾಳ್, ಅನುದೀಪ್ ರೈ, ಸುಭಾಶ್ ಜೈನ್, ನಿರಂಜನ್ ಕೊಂಡೆ, ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ನೆಲ್ಯಾಡಿ, ಸಮಂತ್ ನೆಲ್ಯಾಡಿ, ಮಹೇಶ್ ಪಡಿವಾಳ, ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಜೈನ್, ಪುನೀತ್ ನೆಲ್ಯಾಡಿ, ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್, ಅಭಯ್ ಜೈನ್, ವಿಜೇತ್ ಜೈನ್, ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಲಂಕಾರು, ಸನ್ಮತಿ ಹೆಗ್ಡೆ, ಸತೀಶ್ ಪಡಿವಾಳ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಿತ್ರಸೇನ್ ಜೈನ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ನಿರನ್ ಜೈನ್ ವಂದಿಸಿದರು. ಸುವೀರ್ ಜೈನ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿನ ಬಾಲಕನ ಜನ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ, ಧಾಮ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ, ಹೋಮ, ಗ್ರಹ ಯಜ್ಞ ವಿಧಾನ, ಜಲಾಗ್ನಿ ಹೋಮ, ಪಾಂಡುಕಾಶಿ ಲೋಪರಿ 108 ಕಲಶಗಳಿಂದ ಜಿನ ಬಾಲಕನ ಜನ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ, ನಾಮಕರಣ, ಬಾಲಲೀಲಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಪಂಚ ಕಲ್ಯಾಣ ಆರಾಧನಾ ವಿಧಾನ, ಯಾಗ ಮಂಡಲ ಆರಾಧಾನಾ ವಿಧಾನ, ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನವಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಜಿನ ಗಂಧೋದಕ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-29-1872248347</p>