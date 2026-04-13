ಕಾಯಕವನ್ನೇ ಧರ್ಮವಾಗಿಸಿದ ಬಸವಣ್ಣ

ವಿಜಯಪುರ: 'ಜಾತಿ, ಲಿಂಗ, ವರ್ಗ ಬೇಧವಿಲ್ಲದ ಶರಣ ಸಂಕುಲವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಕಾಯಕವನ್ನೇ ಧರ್ಮವಾಗಿಸಿದವರು ಬಸವಣ್ಣ. ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವ, ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನುಪಮಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ದರ್ಬಾರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಳ ವಿಜಯಪುರ ಬಳಗ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿಧ್ದ ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳದ ಬಸವಾನುಯಾಯಿಗಳ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನಡೆ, ನುಡಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಸವಣ್ಣ. ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದ ದೇವಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬದಲು, ನಮ್ಮದೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಊರಿನ ನಡುವೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಅರಸ ಬಿಜ್ಜಳನನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಷ್ಟು ಬಸವಣ್ಣ ನಿರ್ಭೀತನಾಗಿದ್ದ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸಿದ ದಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ. ವರ್ಗ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಜಾತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ(ಡಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಡಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್) ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಸವಣ್ಣ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದು ವಿಶೇಷ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಜೆ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರ ಚಳವಳಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರು. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಮರೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಸಿ. ನಾಗಠಾಣ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಜನ್ಮ ತಳೆದ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದಾರ್ಶನಿಕರಾಗಿ, ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳದ ಆಯೋಜಕ ಬಸವರಾಜ ಸೂಳಿಬಾವಿ, ಅನಿಲ ಹೊಸಮನಿ, ಭಾರತೀಯ ಬೌದ್ದ ಮಹಾಸಭಾದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ಹೋಳ್ಕರ್, ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸನಗೌಡ ಹರನಾಳ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ಸೈನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗಂಟೆಪ್ಪಗೋಳ, ನಾಗರಾಜ ಲಂಬು, ಜಗದೇವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ದಾನೇಶ ಅವಟಿ, ಜಂಬುನಾಥ ಕಂಚ್ಯಾಣಿ, ಮಿಲನಕುಮಾರ ನಾಮದಾರ, ಪ್ರಭುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-26-88841201</p>